Carnicería Diego e Hija, referencia y calidad en La Recova

A pesar de que estas navidades no serán iguales a las de otros años, hay hábitos que no cambian, como el de preparar con sumo detalle la cena de Nochebuena y otras comidas destacadas de estas fechas.

Uno de los lugares más recurridos son las carnicerías, donde en diciembre se afanan por ofrecer lo mejor para Navidad. Es el caso de la Carnicería y Charcutería Diego e Hija, en el Mercado Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de uno de los puestos de referencia del Mercado, por donde a diario pasan de cientos de personas buscando la carne fresca. La carnicería de Diego lleva 30 años trabajando con las carnes de Egatesa. "La calidad y la fama de Egatesa va ligada a nosotros", presume orgulloso en COPE Canarias, destacando que en todo este tiempo de unión ha quedado de manifiesto el sello de calidad de la compañía, algo que busca y demanda el consumidor.

Para Navidad, el consumidor opta por las carnes de filetear. "Son las que más salen", subraya. "También mucho solomillo, filo para mechar y, después, el cordero. Se vende mucha variedad por esta época", cuenta. Y, aunque este año están teniendo problemas para contar con conejo del país, sí que han podido traer cabrito de la isla de La Gomera.

Diego Rodríguez se jubiló hace 10 años, pero ha vuelto a trabajar en el negocio. Lo explica emocionado: "Antes tenía dos hijas al frente del negocio... ahora solo tengo una. Ya no se puede ni entrar para ir a darle un beso, así que volví con ella. En principio, iba a ser por 15 días, pero ya llevo dos meses, porque estoy entusiasmado y encantadísimo, porque es el negocio que he sacado adelante".

Diego empezó muy joven a trabajar. "Con 15 años, le dije a mi padre que no quería estudiar, así que me puso a trabajar en la carnicería... y me quedé. Ya llevo 60 años en esto", destaca, poniendo de relieve que no erró en su decisión.