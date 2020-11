Canarias, atenta a la evolución de la tormenta subtropical Theta

El sistema de bajas presiones que se encuentra desde hace varios días en el Atlántico central ha convertido esta pasada noche en la vigésimo novena tormenta de la temporada de huracanes de 2020.

Esta tormenta subtropical, que ha recibido el nombre de Theta, se encuentra al oeste de Canarias y presenta, según el Centro de Huracanes de Miami (NHC), una actividad intensa de galerna que iría dejando a su pasolluvias fuertes ligadas a sucesivos núcleos convectivos y rachas de viento próximas a los 90 kilómetros por hora.

Subtropical Storm #Theta has developed tonight in the Northeast Atlantic, the 29th named storm of the 2020 Atlantic Hurricane Season.



This breaks the single season record for the most named storms previously held by the 2005 Hurricane Season.



