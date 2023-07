El Cabildo comienza a trabajar para acabar con las colas en Tenerife

El Cabildo de Tenerife impulsa la creación de grupos de trabajo para mejorar la movilidad de la isla con el fin de liderar el proceso en el que se implementarán medidas a corto, medio y largo plazo que puedan aliviar y solventar los problemas de tráfico. La presidenta de la Corporación insular, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, han mantenido un encuentro con 60 representantes de diferentes administraciones, entidades y colectivos en la que se han abordado las principales cuestiones relativas a la movilidad en Tenerife.

Rosa Dávila agradeció la participación de todos los agentes económicos, sociales, colegios profesionales, personas expertas y técnicos, la Universidad de La Laguna, la Confederación de Empresarios de Transporte, la Confederación de Empresarios de Tenerife y la Dirección General de Tráfico, entre otros “donde hemos coincidido en que estamos ante un enorme reto que va a liderar el Cabildo de Tenerife, pero es algo que nos concierne a toda la sociedad. Es un enorme desafío el enfrentar el gravísimo problema de tráfico que tiene la isla de Tenerife y no solamente hacerlo a medio y largo plazo, sino emplazar a los distintos agentes económicos y sociales a decir que hay soluciones que solo se pueden tomar de forma inmediata. Y desde luego, lo que sí es importante es que sean de forma coordinada”.

“Todos los asistentes son parte de la solución y todos han asumido el desafío que supone para Tenerife el acabar, mitigar, aliviar los atascos y el colapso de tráfico de esta isla. Un colapso que tiene una incidencia directa, no solamente sobre la salud de las personas o lo que supone el reto de la descarbonización y de colaborar con la lucha contra el cambio climático, sino que tiene un impacto directo también sobre la economía y la competitividad económica de Tenerife”, indicó Dávila.

Por su parte, Lope Afonso, señaló que el éxito de convocatoria “tiene que ver con la dimensión del problema de la movilidad en la Isla de Tenerife, que seguramente será el problema de mayor calado y repercusión a día de hoy porque afecta por igual a todo el mundo: afecta a cualquier persona con independencia de su capacidad económica, con independencia de cuál sea el sector en el que trabaje, incluso de si está ocupada o en una situación de desempleo; afecta a los del Norte y a los del Sur, a los que viven en la zona metropolitana, a los padres que llevan a los niños al colegio por la mañana, y también a los que salen de trabajar a cualquier hora del día”

Afonso asegura que “estamos ante el gran problema de Tenerife y, por tanto, entiendo que nuestra obligación es que este gran problema esté en el núcleo de la acción del gobierno. Hoy hemos podido comprobar que podremos solucionar este problema si vamos de la mano de la sociedad tinerfeña. Y lo hacemos, cada cual, desde el ángulo que nos corresponde: algunos más vinculados al sector turístico, que también sufre las dificultades de los problemas de movilidad de la Isla y en la reputación de Tenerife como destino turístico, así como en la rentabilidad de las actividades económicas ligadas al sector. Además, está en juego la salud de los tinerfeños, el equilibrio territorial de la Isla y la capacidad productiva de la isla para poder generar bienestar”.

El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, indica que “hemos respondido a la llamada del Cabildo y los empresarios le hemos dado todo nuestro respaldo en esta reunión para que sea el interlocutor, en la capacidad de gestionar los asuntos que tengan que ver con sus competencias, sino que tenga el respaldo de la isla, el respaldo social, y pueda encontrar el consenso con la administración autonómica, incluso la estatal o la europea”.

Este hecho “refuerza la capacidad de diálogo entre empresarios y sindicatos, que también se incorporarán a esta situación. El propio Cabildo y nosotros hemos hecho una serie de presentaciones preliminares que habrá que consensuar en las distintas comisiones de trabajo. Entre ellas, le hemos ofrecido combinar el teletrabajo para intentar retrasar la entrada de los coches dentro de las zonas donde hay más conflicto”, indica Alfonso.

El dirigente de CEOE-Tenerife explica que “hemos hablado de la posibilidad de buscar fórmulas intermodales para poder dejar los coches fuera de la zona de las grandes ciudades, donde hay problemas de aparcamiento serios; y que los cuellos de botella no terminan de agudizarse solamente con la entrada en la ciudad, sino también a la hora de aparcar. También hemos buscado la fórmula de cómo compatibilizar el transporte de los cinco millones de viajeros que llegan a Tenerife todos los años. En este sentido, el propio sector de coches de alquiler está comprometido en una inversión de coches sostenibles. Y en esa línea nosotros estamos trabajando y le hemos propuesto el documento basándonos en una movilidad sostenible, pero al mismo tiempo inteligente”.

Según Alfonso “tal y como se comprometió la presidenta del Cabildo antes de las elecciones, la línea está en ir enfocando los problemas, en ir solucionando la parte que tiene que ver con medidas administrativas, con medidas que tengan que ver con pequeños cambios de hábitos y con el compromiso de todos. No nos olvidemos que el que está en la cola no solamente la sufre, sino también es responsable de la misma. Y tenemos que comprometernos todos. Si hay que utilizar menos coches, hay que utilizarlos menos y si hay que hacer una medida de entrada de matrículas pares, impares o coche, digamos más sostenible o menos sostenible, eso ya lo tiene que decidir la administración pública”.

“Nosotros estamos dispuestos a estudiar todas las medidas que hagan falta, a corto o muy corto plazo, que sean fáciles. Podríamos empezar con ordenar los horarios punta, mejorar el teletrabajo y establecer un escalonamiento de los horarios de entrada. Por otro lado, sería muy importante que se pudiera incorporar la Universidad o los colegios privados y públicos”, afirmó.

Por su parte, la directora de la cátedra de Economía y Movilidad de la Universidad de La Laguna, Rosa Marina, señaló que “hemos venido a esta reunión invitados por el Cabildo y creo que ha sido muy fructífera. Nosotros nos sentimos implicados desde una doble perspectiva, tanto como agentes que contribuimos al problema, como agentes que podemos contribuir a la solución, implementando políticas y promoviendo soluciones desde el aspecto investigador. Actualmente, lo que estamos haciendo en la Universidad y, en concreto, desde la cátedra y el equipo del Vicerrectorado de Sostenibilidad, es el Plan de Movilidad de la Universidad de La Laguna”.

Marina aseguró que “se ha hecho un diagnóstico que estamos cerrando, donde vemos los patrones de movilidad que actualmente utilizan los estudiantes y la comunidad universitaria en general, que debe tener continuidad en todos los paquetes de medidas que hay que instaurar para que sea posible ordenar y gestionar la movilidad de los diferentes centros universitarios”.

La directora de la cátedra de Economía y Movilidad de la ULL explicó que “normalmente los centros dicen que es imposible eliminar zonas de aparcamiento porque no hay espacio para duplicar. Pero dentro de un paquete de movilidad están ese tipo de medidas, que pasa obligatoriamente por fraccionar los horarios, así como gestionar los aparcamientos, que no es tanto prohibirlos, sino optimizar su uso. Es decir, debe haber zonas privilegiadas para aquellos que vienen de zonas de difícil acceso. No es lo mismo una persona que viene del área metropolitana, que tiene un tranvía -que circula en una zona de influencia buenísima para el estudiantado-, como alguien que viene de una zona del norte donde las condiciones son pésimas.”.

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Santa Cruz de Tenerife, Luis Pintor, valoró muy positivamente la reunión con la que, como un primer paso, el Cabildo, “quiere impulsar soluciones sobre uno de los mayores problemas que tenemos en este momento, coordinando esfuerzos con los municipios y con todos los agentes sociales y profesionales. Es importante porque hasta ahora había faltado esta coordinación completa”.

“Una de las cuestiones que me ha parecido más interesante de esta reunión es hablar de un Plan de Movilidad, que está desarrollando el Cabildo, y en el que se recoge no solo el diagnóstico y los problemas, sino también todo un paquete de soluciones que deben ordenarse en el tiempo y en el aspecto económico. A corto plazo, las medidas serían más sencillas, involucrando a los agentes relacionados con la movilidad, propiciando una mejor gestión del servicio de guaguas, por ejemplo”, finalizó Pintor.