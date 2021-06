Brotes en viajes de fin de curso: "Los centros de Canarias no los han organizado porque no es el mejor año"

El presidente del sindicato ANPE, Pedro Crespo, ha confirmado en COPE que los centros educativos de Canarias no han celebrado viajes de fin de curso por la evolución negativa de la pandemia.

"No nos parece el mejor año. Nos consultaron varios compañeros y les respondimos que no era recomendable realizarlos por las circunstancias sanitarias, especialmente con alumnado que no ha sido vacunado. Además, no hay que olvidar que todas las actividades complementarias han sido suprimidas y que durante el curso se ha trabajado con medidas de prevención y grupos burbujas", ha subrayado.

En esta misma línea, el representante del profesorado ha recordado que los docentes no participan en iniciativas que no se encuentren reguladas y se desarrollen con todas las garantías de seguridad. "Las visitas a otros lugares siempre son positivas para los niños y jóvenes, pero contando con la aprobación del Consejo Escolar, donde están representados todos los miembros de la comunidad educativa", ha aseverado.

El Ministerio de Sanidad ha cifrado en 5.126 los viajeros identificados en los contagios registrados en los viajes de estudios a Mallorca y Menorca, que han causado 1.167 infecciones y mantienen en cuarentena a 4.796 personas en todo el país.