Pocas cosas más placenteras y liberadoras que pasar tus vacaciones a bordo de un crucero de alta gama. Lástima que durante ese camino, por el Atlántico, se cruce por medio la Ruta Canaria y la realidad de su elevado dato de mortalidad. Un contraste que evidencia el drama que viven aquellos que se embarcan en una travesía tan peligrosa.

El crucero MS Insignia tenía una escala prevista este viernes en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, pero, a 815 kilómetros al sur de la isla, ha tenido que hacer otra parada. Obligada esta vez, ya que han localizado una embarcación con 73 personas: 68 supervivientes y 5 fallecidos que, partieron desde Gambia y pretendían completar su ruta hacia nuestro archipiélago.

Una situación que ha derivado a que los pasajeros que estaban a bordo de un crucero de lujo, hayan tenido que vivir en sus carnes la cruda realidad porque se han convertido temporalmente en un buque humanitario.

José Antonio Conde, capitán marítimo de Tenerife de la dirección general de la Marina Mercante, ha relatado a COPE Canarias cómo este crucero ha cambiado su ruta establecida, tras encontrarse una embarcación a la deriva y perdidos en la inmensidad del mar.

“El crucero venía desde Cabo Verde, hacía una escala en Tenerife y luego seguía su destino a Lisboa. Como es normal, trae pasajeros a bordo que han pagado su billete y ahora también están las personas rescatadas; con las medidas de seguridad y de protección que se toman en el barco. Mañana desembarcarán del buque y se les tratará como lo hacen con el resto de migrantes, cuando son rescatadas en aguas de Canarias”, añade.

Se trata de la primera vez que ocurre en Canarias un rescate de estas características y tan lejos de las islas. Algo que también ha destacado José Antonio Conde, en nuestros micrófonos.

“Nosotros tenemos una zona destinada por la Organización Marítima Internacional de Búsqueda y Rescate, de un millón de metros cuadrados, el doble del territorio nacional. Eso tiene un problema añadido, y es que tenemos la responsabilidad del rescate en zonas muy alejadas de Canarias: a 800 kilómetros y esto dificulta enormemente nuestras capacidades. Nos complica la actuación, la norma nos permite usar nuestros barcos”, expone.

Un rescate complicado: “El entorno es muy hostil y están muy cansados”

¿Y cómo ha sido el rescate? Pues nada fácil. La particularidad es que han tenido que subir uno a uno a los migrantes a esta embarcación.

José Antonio Conde destaca que este tipo de rescates son complicados porque “todo lo que se hace en el mar se complica, ya que todo el entorno es muy hostil”.

En cuanto al rescate en sí que ha tenido que llevar a cabo el crucero, cuenta este capitán marítimo que se imagina que desde el buque “han tenido que usar medios de abordo, escotillas… e ir rescatándolos uno por uno, personas que ya están agotadas de un viaje y con miedopor estar mucho tiempo en el mar. Todo esto lo complica y lo vivimos con nuestros medios de Salvamento Marítimo en cualquier rescate que hacemos a migrantes, que son personas que llegan con mucho miedo y muy cansados”.

Y otra particularidad del rescate. Este ha sido el rescate más lejano… a 815 kilómetros al sur de la isla de El Hierro. José Antonio Conde dice que a tanta distancia de sus costas no les consta de hacer un rescate de un cayuco.

“Se trata de un rescate, de un caso afortunado, dentro de toda la desgracia, porque en esa zona no suele haber mucha densidad de tráfico marítimo. Han tenido suerte de que un barco ha podido verlos, ya que de no haberlos visto, podrían haber quedado a la deriva y no sabríamos cuál sería su futuro”, concluye.