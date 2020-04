Así llegan los negocios a la fase 1 en las islas más pequeñas

Las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, además de Formentera, serán los primeros lugares del país en salir del confinamiento. El 4 de mayo entrarán directamente en la fase 1 de la desescalada, el mismo día que el resto del territorio nacional comience la fase 0, con más restricciones. El coronavirus ha tenido mucha menor incidencia en los archipiélagos y, especialmente, en las islas más pequeñas. La Gomera y El Hierro están ya libres de la pandemia y en La Graciosa ni siquiera llegó a declararse positivo alguno.

La Mañana en Canarias ha querido sondear el estado de algunos negocios de estas islas que el lunes ya van a poder abrir con menos limitaciones que en el resto de España. No son demasiado optimistas respecto al panorama que se presenta por delante y, mientras unos reanudarán su actividad "por intentarlo", otros esperarán a que la desescalada sea mayor para no perder dinero.

LA GRACIOSA, DEPENDENCIA FUNDAMENTAL DEL TURISMO

En la octava isla, la inmensa mayoría de los negocios viven de la actividad turística. Por eso, aunque el 4 de mayo ya comiencen la fase 1 de la desescalada, no podrán salir adelante hasta que se comiencen a restablecer las conexiones interinsulares.

Chelo Hernández es propietaria de la Cafetería El Saladero, en Caleta de Sebo. Ha tenido que realizar un ERTE entre sus cinco empleados. Con un ingreso de 600 euros por cese de actividad y con el requisito de abrir el negocio con tan solo el 30 % del aforo en la terraza no ve viable volver a la actividad el lunes. "Hasta que no lo vea claro... Con un 30 % de ocupación tendría pérdidas; los números no salen, y menos con cinco empleados", cuenta tras precisar que siete de cada diez clientes son turistas.

Peor lo tiene Miguel Ángel Páez. Su servicio de alquiler de bicicletas no es demandado por la población local y de nada serviría reanudar el negocio de momento. "Creo que no abriré, no vale la pena", comenta en la sintonía de COPE Canarias.

EL HIERRO Y LAS PELUQUERÍAS

Las peluquerías abren el lunes en todo el país con cita previa y con importantes medidas de prevención. En El Hierro, Estefanía Martín se prepara en Frontera para volver a atender a sus clientes en su negocio, Córtate un pelo. Hasta el momento, ha invertido 300 euros en la compra de patucos plásticos, mascarillas, batas desechables o guantes. "Tenemos tres tocadores y tendremos que dejar libre el del medio. Cuando un cliente se vaya, lavaremos todos antes de atender al siguiente; va a ser un poco rollo", confiesa, al mismo tiempo que aclara que nadie le ha dado instrucciones sobre cómo proceder en su trabajo, sino que ha tenido que tomar la iniciativa ella misma.

LA GOMERA LO INTENTA

La Isla Colombina fue el primer lugar de España donde se registró un positivo por coronavirus. Aquel 31 de enero queda ya lejano y La Gomera quiere recuperar la normalidad. Alfonso Blanco regenta la Pizzería Cacao Café Bar en San Sebastián. Días atrás instaló las mamparas en la barra con vistas a las próximas fases de la desescalada, cuando pueda rentabilizar la inversión. Durante estas semanas ha seguido abierto prestando servicio a domicilio y este lunes ya podrá hacerlo en la terraza del local. "Es verdad que con el 30 % del aforo te lo tienes que plantear, pero como el 80 % de mi clientela es local, me anima a intentarlo", explica. También tiene cinco trabajadores, pero solo dispondrá de uno al comienzo.

En Hermigua, Rayco Herrera ha seguido adelante con Gofio Gomero, ya que se trata de un producto de alimentación. Destaca que la demanda "fue una barbaridad" durante los primeros días de alarma, con clientes en las islas capitalinas que pasaron de pedirle 10 kilos a 2.000 de golpe. "Parecía que no hubiese un mañana, pero ahora hemos vuelto a la normalidad y estamos reponiendo el stock", relata en antena. Espera que a partir del 4 de mayo se incremente el tráfico en la isla y los vecinos puedan transitar sin problema hasta su establecimiento. "Algo se notará", dice esperanzado.