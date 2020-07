La alcaldesa no pierde la esperanza: "Hasta que no pita el árbitro, el balón está en juego"

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, no pierde la esperanza de que la moción de censura termine fracasando el próximo lunes.

"Siempre digo que, hasta que no pita el árbitro, el balón está en juego", ha señalado en una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias. La regidora socialista espera que la expulsión de Evelyn Alonso de Ciudadanos haga recapacitar al Partido Popular, al menos, a nivel nacional. La formación naranja, que forma parte del gobierno local, está también centrando sus esfuerzos en reforzar ese argumento, y este miércoles espera reunir a PP y PSOE para frenar no solo la moción de Santa Cruz, sino la inestabilidad ocasionada en otros puntos de España por concejales que se han apartado de la disciplina del partido.

Hernández ha reconocido que está intentando revertir la situación, aunque no se esté dedicando exclusivamente a este asunto. "Sería cínico y mentira decir que no me estoy ocupando nada... hay que repartirse el trabajo, pero sí que dedico muchísimos esfuerzos en la tarea para la que se me paga el sueldo, que es ser alcaldesa de Santa Cruz, y no para evitar una moción. Le dedico tiempo, sí, pero fundamentalmente esa responsabilidad está cayendo en las direcciones de los partidos políticos", ha señalado.

En todo caso, ha recordado que la dirección nacional de Ciudadanos está hablando con el Partido Popular para evitar el cambio de gobierno en Santa Cruz, al igual que está haciendo el Patrtido Socialista. Hernández espera que esas negociaciones den frutos: "Entiendo que el PP hzio esto pensando que presentaban la moción de censura con Ciudadanos, pero ahora las cosas han cambiado".

ALONSO, CONCEJALA NO ADSCRITA

Este miercóles, el Ayuntamiento de Santa Cruz celebra un pleno extraordinario a las 8:30 de la mañana para certificar el paso de Evelyn Alonso al grupo de los ediles no adscritos, toda vez que la notificación de su expulsión de Ciudadanos llegó al consistorio el pasado viernes. Para la alcaldesa, Alonso tendrá "el dudoso honor de pasar a la historia como la primera concejala tránsfuga de la ciudad".