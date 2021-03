De Pablo Iglesias, sindicatos de manteros y lo realmente importante

Miren, ayer me decía con sorna e ironía un buen amigo que llevaba bastantes días sin meterme con Podemos, y siguiendo con la broma, esto en mi caso, no puede ser. Así que voy a ello, porque motivos no me faltan a mí, y a cualquier ciudadano que esté preocupado minimamente por la democracia en nuestro país.

Y es que la última del amado líder Pablo Igleisias es haber incorporado a su lista para la CCAA de Madrid al portavoz del sindicato de manteros, Serigne Mbayé. Este hombre tiene una historia curiosa, porque llegó en patera a nuestra isla en el año 2006, y tras pasar por diversos centros de internamiento, regularizó su situación, trabajó en la construcción y acabó hasta abriendo un restaurante en compañía de varios socios. Hasta ahí, nada que añadir y celebro que un migrante pueda abrirse camino en nuestro país.

Pero por donde no paso, es por la existencia de un autodenominado sindicato de manteros, del que al parecer, este señor es portavoz. Y digo autodenominado, porque por definición, es contrario a nuestro ordenamiento jurídico dar el titulo de sindicato a los representantes de una actividad que es ilegal, y que genera una competencia desleal y repito, ilegal hacia los comerciantes que con mucho esfuerzo, pagan sus impuestos y cumplen con todos los requisitos establecidos en las leyes.

Pero como siempre, el amado líder, se presenta a sí mismo, como el salvador del pueblo, cuando realmente solo es el protector de delincuentes como los okupas, y de estos manteros, que por las razones que sean, se encuentran en una situación irregular, llevando a cabo una actividad que no está regulada ni permitida.

Iglesias debería defender de verdad, a las pymes, a los autónomos, que se las vean y se las desean para hacer frente a la presión fiscal que tienen, y que son los que empleo a empleo, generan puestos de trabajo. Pero no, se dedica a defender a los ilegales. Esta es la ultra izquierda amigos, esto es el populismo puro y duro.