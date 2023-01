Comienzan las fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria

La Villa mariana ha comenzado a celebrar la fiesta litúrgica de la Virgen de Candelaria, cuyo día principal será el 2 de febrero. Este año se conmemora el centenario del regreso de los dominicos a la localidad.

Los actos comenzaron el sábado 21 de enero con un retiro bajo el lema “María nos lleva a Jesús, la candela que lleva en sus manos”. A lo largo de esta jornada hubo tiempo para el sacramento de la reconciliación, exposición del Santísimo, una charla y una mesa redonda en torno a la vida consagrada.

Por otro lado, del domingo 29 al martes 31 de enero se celebrará un solemne triduo y unas jornadas mariológicas impartidas por fray Vicente Botella, vicedecano y profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia.

Un día antes de la fiesta de la patrona de Canarias, el 1 de febrero a las 19:30 horas, la Basílica acogerá la celebración de la Eucaristía de vísperas. Posteriormente, se realizará la bendición y procesión de las candelas, rezando el rosario con la Virgen de Candelaria y finalizando en la Basílica.

Por su parte, el 2 de febrero, festividad de la Virgen de Candelaria, a las 8.00 y a las 10.00 horas habrá misa. A las 12:00 horas, el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, presidirá la solemne Eucaristía y posteriormente tendrá lugar la procesión de la Virgen de Candelaria alrededor de la plaza de la Patrona de Canarias. La celebración podrá seguirse en directo a través de COPE Más Tenerife.

La festividad litúrgica de San Blas, propia del 3 de febrero, también se celebrará en la Basílica con la misa de las 8.00 y de las 18.00 horas.

Estas fiestas de febrero serán las primeras que celebre como prior fray Juan Manuel Martínez. Este dominico, natural de Gorafe, en Granada, pudo mantener recientemente un encuentro con el obispo. “A la Basílica llegué el día 30 de octubre y me siento muy feliz porque he podido comprobar que la gente le tiene mucha devoción a la Virgen. Me llama la atención como vienen desde cualquier punto de las islas. Es algo que anima a seguir trabajando y potenciando la espiritualidad de los fieles”, expresó Martínez.