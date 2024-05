El Tenerife se juega dinero en las tres últimas jornadas

El objetivo del Tenerife es mejorar posiciones. Con el playoff imposible, la entidad blanquiazul se fija el objetivo de no perder dinero. El 15 por ciento de los derechos televisivos se reparten en función del puesto final en el Campeonato. Es verdad que las diferencias, en el mitad de la tabla, no son grandes. Pero sí pueden condicionar la presencia de un fichaje más o la mejora de una oferta que permita adelantarse a otro club en la pugna por un refuerzo interesante.



En las actuales circunstancias, el equipo tinerfeño estaría perdiendo alrededor de 200.000 euros. La pasada campaña acabó décimo, con Luis Miguel Ramis a los mandos, y por ahora marcha duodécimo. En las tres jornadas que faltan tiene escaso margen de mejora. Lo lógico es que, como mucho, supere al Levante. Para ello deberá recortar cuatro puntos de distancia con solo nueve en juego. Más difícil aún sería alcanzar a Burgos o Racing de Ferrol, aunque aún debe visitar El Plantío. Pero si lo lograra sus ingresos crecerían, por el concepto descrito, alrededor de un 50 por ciento.



También corre el riesgo de perder alguna posición. Cartagena y, en menor medida, el Albacete son los peligros. Podría perder otros 100.000 euros si le alcanzan estos dos rivales. Más complicado parece que Zaragoza o Eldense también superen a los blanquiazules en la clasificación. En esa, la peor expectativa posible, se quedaría en la mitad de los ingresos de la pasada campaña.



Por tanto, al cuadro que dirige Asier Garitano le conviene sumar mucho en estas tres jornadas. Amorebieta, Burgos y Valladolid serán sus rivales. No solo está el honor en juego, también tiemblan los despachos del área deportiva. Y más teniendo en cuenta que la ampliación de capital solo servirá, de momento, para igualar el límite de coste salarial de la plantilla actual