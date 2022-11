El Tenerife doblega al Huesca y suma la segunda victoria consecutiva en liga

Volvió el CD Tenerife al Rodríguez López tras las dos victorias fuera de casa (Burgos en Liga y Lealtad en Copa del Rey) para intentar volver a los buenos resultados en el recinto capitalino. Luis Miguel Ramis recuperaba a Carlos Ruiz, quien fue titular en detrimento de la lesión de José León, además de la titularidad de Waldo Rubio que también volvía por lesión.

Los primeros compases de partido fueron claramente para el Tenerife, quien incluso dispuso de disparo en el primer minuto después de una buena triangulación blanquiazul, aunque Teto enviaba el remate a la grada.

Otra de las novedades fue la vuelta de Aitor, tras haber cumplido ciclo de amonestaciones ante el Burgos. Aitor fue amonestado en el minuto cuatro tras un claro agarrón a Kento, algo que le iba a mantener al hilo para no ver la segunda amarilla y perderse el derbi.

El partido era transitorio, el Tenerife intentaba llegar pero no tenía claridad, algo parecido a lo que le pasaba al Huesca, aunque los oscenses no pisaban él área de Soriano.

La más clara del choque llegó en el minuto diecisiete, en un centrochut de Iván Romero que el guardameta Andrés Fernández enviaba a saque de esquina.

Los blanquiazules tenían mucha más posesión de balón pero no lograban sorprender al Huesca. Las bandas no terminaban de funcionar ni los laterales de llegar al ataque para someter en línea defensiva al Huesca, algo que no le servía a los blanquiazules que estuvieron desactivados en ataque.

Intentó volcarse el Tenerife en los compases finales de la primera mitad, donde dispuso de hasta cuatro córners de manera consecutiva que terminó con un disparo de José Ángel Jurado que atrapó al palo corto Andrés Fernández.

Sin mucho más que contar se llegó al descanso con el empate a cero.

No movió ficha Luis Miguel Ramis en el descanso, pero es cierto que se vio a un Tenerife completamente diferente al inicio. Los blanquiazules remaron a la portería de Andrés Fernández para intentar buscar el primero del partido, que pudo llegar en el minuto cuarenta y nueve, tras una jugada por el carril derecho, que puso Teto al segundo palo, gran remate de Gallego y buena parada de Andrés. El tanto parecía darle vida al Tenerife que volvió a arrear en el mismo carril. El centro al área fue despejado por la defensa y recogido en la frontal por Waldo Rubio que con un buen derechazo ponía el 1-0 en el marcador.

Alivio en la grada del Rodríguez López que volvía a activarse con el equipo tras la consecución del tanto.

Movió el banquillo el Cuco Ziganda para buscar tener más balón y llegar a posiciones de remate con la transición previa. En una de esas jugadas, estuvo el Huesca a punto de empatar. Jugada por el carril izquierdo que llegó a Florián Miguel, su disparo lo envió a córner Mellot.

Prosiguió con el movimiento de fichas Cuco Ziganda, que buscaba obtener mas presencia ofensiva aunque ello podría dejar desguarnecida la defensa y podría aprovecharlo para sentenciar el Tenerife y así fue... Balón entre lineas que recibe MoDauda para dejarle el balón a Teto dentro del área, el canterano disparó cruzado al palo largo de Andrés para poner el 2-0.

Delirio blanquiazul en las gradas y en el césped para felicitar al canterano Teto. Quedaban ocho minutos más descuento para el final del partido y el Rodríguez López celebraba la posibilidad de una nueva victoria.

Los cambios no le dieron ofensivamente lo buscado al Cuco Ziganda ya que no inquietó la portería de Juan Soriano y el Tenerife se veía cómodo en el partido.

A falta de dos minutos para el final, tuvo el Tenerife el tercero tras un balón que recibe Dauda ven él área, pone el pase a la derecha para Gallego, que envió su disparo al larguero. Se gustaba la afición que cantaha en la grada feliz de ver a los suyos ganar el partido previo al derbi canario.

Con la victoria, los blanquiazules se colocan con 20 puntos en la tabla y con tres victorias consecutivas (2 en Liga y 1 en Copa del Rey) para pensar ya, en el derbi del próximo Sábado ante la UD Las Palmas.