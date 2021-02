El C.D. Tenerife cae derrotado en Butarque a pesar de completar un partido serio tácticamente

El C.D. Tenerife ha salido hoy derrotado por uno a cero en su visita a Butarque frente al Leganés, en un partido que se ha decidido por un solitario gol de Javi Hernández en el minuto 54, y en el que los blanquiazules han seguido en su línea de trabajar mucho los partidos.

LA PRIMERA PARTE

Lo cierto es que el Tenerife completó una primera parte razonablemente positiva. Es verdad que prácticamente no disparó entre los tres palos, pero en el marco de un partido muy táctico, se cumplió estrictamente con el guión preestablecido por Ramis. El Tenerife supo madurar el partido, parando el rival en los primeros 20 minutos, enfriando el desarrollo del juego con una estrategia que funciona, haciendo perder la concentración al rival. Nono y Vada hacían un trabajo defensivo “oscuro” pero muy eficiente, y en general el colectivo mantenía las líneas juntas y un orden táctico marca de la casa de Luis Miguel Ramis en los últimos encuentros.

Eso sí, Ábalos Barrera no señalizó un empujón en el área pepinera sobre Fran Sol, que bien podría haber decretado como penalti. En cualquier caso, la estadística de posesión en el ecuador del encuentro era muy gráfica: 67% para el Leganés frente al 37% del Tenerife.



LA SEGUNDA PARTE

En los primeros minutos de la segunda mitad, la dinámica era la misma, lo que anticipaba un buen resultado para los blanquiazules, pero la suerte del partido cambió gracias a un resbalón de Shaq Moore. En el minuto 53, a la salida de un córner, el lateral norteamericano se resbalaba y habilitaba a Javi Hernandez para que el jugador del Leganés colocara el uno a cero en el marcador.

A partir de ahí el signo del partido cambió, y el Tenerife se desorientó tácticamente, con lo que el rival empezó a llevar la manija del partido. Ramis intentó cambiar la inercia con los cambios, dando entrada a Apeh y Sergio González retirando a Bermejo y Folch. Más tarde, entraron también Valera y Shashoua, sin que el Tenerife fuera capaz de hacer daño en la portería del guardameta Cuéllar.

Sólo en el gol anulado (justamente) a Sipcic llegaba el Tenerife a la portería contraria, casi ya al final de un encuentro, que de esa forma terminaba con el uno a cero para los de Asier Garitano.

RAMIS: “HEMOS HECHO MÉRITOS PARA EL EMPATE”



Al final del partido, el técnico blanquiazul Luis Miguel Ramis, afirmaba que “los errores a balón parado penalizan, y aunque no hemos tenido premio, estoy contento con el rendimiento del equipo. El comportamiento nuestro ha sido bueno, por la respuesta del rival, que tras el gol, ha retrasado lineas. No es fácil, pero creo que hemos generado lo suficiente para haber mercado, la cuota de participación de Dani ha sido muy baja y por tanto hemos hecho mérito para más. Yo he tenido buenas sensaciones y hemos hecho suficiente para empatar el partido”.