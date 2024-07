El Director General del CD Tenerife, Santiago Pozas atendió a de Deportes COPE Tenerifepara abordar toda la actualidad de su equipo y la evolución de la campaña de abonados de la nueva temporada 24/25.

El tiempo parece ser la clave para poder comprender mejor los números entre una campaña y otra. La temporada pasada la Liga Hypermotion terminó antes, y al finalizar esta se dio lugar a una de las campañas con mejor crítica y expectativa, ante el lema "Somos Tenerife". Existe un margen de prácticamente un mes entre ambas campañas, esta temporada se empezó tarde y bajo el lema "Pasión eterno". Los números en palabras del director general, "no se pueden comparar" al no poder fijarse y comparar los datos con las fechas. "Si te vas al 16 de julio del año pasado los números no tienen nada que ver".

El vaso medio lleno o medio vacio: 4.000 es el número que se ha alcanzado y que se espera llegar al doble. La sensación que deja esta campaña es que los números seran muy por debajo a la de la temporada pasada. Lo que interesa en las oficinas es la gráfica o tendencia alcista." Valuamos en un 15% y el arranque ha sido mejor que el del año pasado, la respuesta ha sido positiva. confiamos siempre en la aficion y los abonados, hay algunos abonados de una temporada, y las estadisticas son como son."

"Confío siempre muchísimo en la afición, el que sabe de fútbol sabe que hay temporadas más complicadas que otras. Yo no tenía dudas y la próxima temporada va a ser interesantísima."

Los fichajes y su entrenador son un ingrediente clave en cualquier equipo para despertar la ilusión y las ganas de querer acudir todos los fines al estadio. Estos últimas días el club ha presentado los nuevos jugadores que defenderan el escudo, nombres como Salvi Carrasco y Juande Rivas, Yussi Diarra o el cierre definitivo de jugadores cedidos como Luismi Cruz y el canterano David Rodríguez parecen despertar algo de ilusión en los aficionados.

Ante los números, Santiago Pozas reconocía desconocerlos con exactitud, los estudiaría a lo largo de la semana pero está convencido de que el número de abonados que renovarán su abono para la próxima campaña es del 80-90%.