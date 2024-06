Roberto López no descarta repetir en el Tenerife

Roberto López (24 años, Zaragoza), uno de los jugadores con mejor rendimiento esta temporada en el CD Tenerife, acudió esta tarde a Deportes COPE Tenerife para hablar de la temporada y sus sensaciones de cara a la nueva temporada:

Balance de la temporada: “Ha sido una temporada con bastantes altibajos. Los malos momentos se han alargado, aunque también tuvimos un inicio muy bueno que nos hizo tener buenas expectativas”. Su compañero y capitán, Aitor Sanz, resumió la temporada con la frase: “No era oro todo lo que relucía”. Las lesiones y la mala racha de partidos despertaron dudas en una temporada que había empezado fenomenal. El número catorce del equipo blanquiazul comentó: “Creo que al final la temporada es muy larga, y más aún en segunda división. Encadenas dos derrotas y ya estás mirando para abajo”.

Las críticas al equipo y los pitidos a su entrenador Asier Garitano:“Los resultados son lo que marca. Se ha visto reflejado en 10 jornadas en las que parecía que subíamos, pero la competición nos ha puesto en nuestro sitio”.

Roberto llegó al club en una posición más secundaria y sus números están por detrás del delantero centro titular, Ángel Rodríguez. “He metido siete goles, pero este año he tenido ocasiones de aumentar ese número en casa. El trabajo y el sacrificio van en mi ADN”. Con siete goles, 4 asistencias y varios tiros al palo, sus cifras son más que satisfactorias para muchos aficionados del equipo, quienes lo felicitan por esta última temporada. López resumía: “Ha sido una temporada en la que he madurado mucho. He dado un paso al frente y podría haber mejorado con algún gol o asistencia más”.

Sobre su futuro equipo:El CD Tenerife tendría la ventaja. El mediocentro respondía: “Ha sido un paso hacia adelante”. Su carrera deportiva está ligada a su familia, que está de celebración pues está creciendo, y sus decisiones no dependen plenamente de él; “Yo soy un mandado y estoy de vacaciones”.

La morriña de volver a casa: “Me tira la tierra. Nací en Zaragoza y, al final, estas cosas no dependen de mí. Tendremos que esperar”. No solo siente la nostalgia del hogar, también la del equipo que lo formó y vio crecer: “Mi sueño siempre ha sido jugar en la Real”.

Referencias sobre el nuevo entrenador del Tenerife, Óscar Cano: “No sabría decirte porque no he tenido el placer de coincidir con él”. Con el apoyo de la gente y la prudencia de ir partido a partido, todo saldrá bien. Concluía el jugador: “La segunda división es muy compleja y cualquier equipo te puede hacer daño. Hay que tener los pies en la tierra”.

Una marcha que supondrá comenzar la pretemporada sin un jugador que aporta calidad, trabajo y ocasiones de peligro a un equipo cuya esencia esta próxima temporada, al frente del señor Cano, es un fútbol "propositivo" que ataca y presiona al rival desde todas sus posiciones.