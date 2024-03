Mauro Pérez: "No hemos tomado una decisión porque aún creemos en el play off"

El director deportivo del CD Tenerife, Mauro Pérez, actualizó en Deportes COPE Tenerife como está la situación de Asier Garitano al frente del banquillo tinerfeñista, después de volver a quedarse muy lejos de los puestos de playoff tras el empate a cero ante la SD Huesca. Y es que los blanquiazules pese a mejorar en cuanto a resultados en las últimas cinco jornadas con dos victorias, dos empates y solo una derrota, las sensaciones siguen si ser positivas, y así lo volvió a demostrar la afición antes y después del partido.

Su marcha del CD Tenerife: "Es falso que me he reunido con otros equipos, es una información que sale para desestabilizar al equipo. Yo estoy muy feliz en el equipo de mi tierra, y además tengo contrato aquí y quiero cumplirlo. No he recibido ninguna oferta, ni ninguna llamada de otro equipo, insisto, estoy en mi casa, y quiero trabajar para darle alegrías a la gente de mi tierra".

Rendimiento del equipo: "Yo veo que algunos jugadores están recuperando poco a poco su mejor nivel. El Waldo del otro día me recordó al de principio de temporada, Luismi Cruz está teniendo más continuidad. Todo es un proceso, y creo que ahora estamos mejor que hace unos meses".

Garitano: "No hemos tomado una decisión con respecto al entrenador porque la comisión deportiva entiende que el equipo todavía tiene opciones de jugar el playoff. Remotas, pero todavía las tiene. Y yo prefiero ver el vaso medio lleno, si ganamos tres partidos seguidos, vamos a cumplir el objetivo de llegar a las últimas ocho jornadas con opciones de jugar el playoff".

Próxima temporada: "Después de Semana Santa nos vamos a sentar con Asier Garitano para determinar que decisión se va a tomar con el de cara a la próxima temporada. No valoraremos solo los resultados, sino el rendimiento del equipo y lo cerca que se quede de los objetivos que se marcaron a principio de temporada".