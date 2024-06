Juanjo Ramos:“Al Tenerife le urge dar buenas noticias”

Ha llegado una buena noticia, por fin, en el CD Tenerife. Luismi Cruz se queda. Se sabía, porque el acuerdo era total entre club y jugador, pero faltaba pactar las cantidades con el Sevilla y darle forma al acuerdo negro sobre blanco. Ha tardado, pero el mago andaluz se queda hasta 2027. Y pese a su irregularidad, el talento es indiscutible y su continuidad, muy positiva.

Teniendo en cuenta los acontecimientos y el clima alrededor de la entidad blanquiazul, se agradece que no todo sea polémica. Repasemos: la continuidad de Asier Garitano más allá de la lógica, la esperpéntica elección de su sustituto. Más por la forma que por el elegido, como saben un entrenador que acaba de descender a Segunda RFEF con el Sabadell. La declaración como imputado de José Miguel Garrido en el caso Nummaria, las reacciones a esa imagen y la rueda de prensa de Paulino Rivero del pasado lunes.

Por cierto, que el presidente lleva una semana corrigiendo, matizando, cambiando en definitiva sus declaraciones de entonces. Lo hizo en la reunión con patrocinadores de La Matanza del pasado miércoles y lo ha hecho en sendas entrevistas para Diario de Avisos y El Día este fin de semana. Todo un síntoma de las sensaciones que le quedaron a Rivero después de comparecer el pasado lunes en el Silken Atlántida.

Hasta de las cuentas fake ha hablado. Un mal que muchos de ustedes, alejados de las redes sociales, no detectarán como tal. Pero que deja en muy mal lugar al club. Más allá de las formas faltonas que se emplean contra aficionados y periodistas, es el hecho de que salga información sensible del Tenerife en ellas lo que da verdadero rango de preocupación al asunto. ¿Quién de dentro está interesado en hacer daño a sus compañeros? ¿Quién es tan torpe como para, queriendo perjudicar a los periodistas, va contra el propio club que le paga? No sé quién es. Pero es evidente que alguien, como ha reconocido Paulino Rivero, filtra información al que se encarga de gestionar esa cuenta.

Estamos a tres días de conocer los detalles de la campaña de abonos. Y el Tenerife no puede permitirse llegar a ese día con estas sensaciones. Puede que el mercado vaya enfriando las cosas. Pero el Tenerife de Garrido queda ya en manos de los resultados. Solo un buen inicio de temporada le salvaría de una erupción.