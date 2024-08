Juanjo Ramos: "La sensación es que hemos fichado sin orden ni concierto"

Desde el retiro vacacional he observado los acontecimientos alrededor del Tenerife. Pendiente de lo que nos contaban Cristian García, Carlos Hernández y Carlos Bardeau sobre la actualidad blanquiazul y viendo los partidos de pretemporada del equipo que dirige Óscar Cano.

Vamos por niveles. Institucionalmente ha sucedido justo lo que les contaba antes del mes de julio: que el cambio no iba a ser inmediato. La salida de José Miguel Garrido depende de él mismo. Tiene que haber oferta por sus acciones y que él la acepte. No hay más. El resto ha sido ruido. Un mes más tarde les pregunto: ¿Dónde están esas reuniones entre accionistas? ¿Dónde están los políticos que tanto se quejaban y pedían un paso al costado del máximo accionista? Era todo humo, era quedar bien, era que no me manche esto del Tenerife ahora.

La primera conclusión, por tanto, es que el proyecto 24/25 será el segundo de Garrido en el Tenerife. El segundo sí. Porque pasando ya al ámbito deportivo, la decena de novedades en la plantilla nos permiten concluir que aquí de continuidad hay poco. A pesar de lo prometido. Ha llegado un portero (Salvi Carrasco), dos laterales (David y Adrián Guerrero), tres centrales (Juande, Gayá y Rubén Alves), un mediocentro (Diarra), un extremo (Cantero), un mediapunta (Maikel Mesa) y un delantero (Yanis Senhadji). Por si hubiera dudas, cambia el entrenador y la idea de juego. Por tanto, este de Óscar Cano será un intento nuevo. Casi completamente nuevo.

Se traiciona así el discurso de continuidad que siempre ha sostenido La Propiedad del CD Tenerife. Pero decir una cosa ahora y otra distinta dentro de un tiempo es práctica habitual. De ahí que nos vendieran en diciembre una ampliación de capital para incrementar el tope salarial y estemos, empezando agosto, con el mismo de la temporada pasada. Tanto que han tenido que desprenderse de Loic Williams por una cantidad que no hubieran aceptado con el pensamiento de hace un año.

Un planteamiento rápido: de la columna vertebral del año pasado: Soriano, León, Aitor Sanz, Roberto López, Enric/Ángel hemos perdido a dos y no hemos mejorado en nada. ¿Estamos mejor? A priori no. Y más contradicciones. Sí, hace un año. Cuando se renovaba al alza a Waldo Rubio, Sergio González, Nikola Sipcic o Álex Corredera. De los dos últimos, uno está fuera y el otro veremos. Eran intocables, ya no lo son.

En resumen: ¿Estamos mejor que la temporada pasada? Yendo línea por línea, diría que estamos peor en la portería, peor en el lateral izquierdo, tengo dudas en el central derecho, mejor en el izquierdo, nos sigue faltando un 6 en el medio y más competencia en segunda línea. Y no ha llegado un solo jugador diferencial, siendo Rubén Alves y Maikel Mesa los más contrastados y, a priori, de rendimiento más seguro. El resto, apuestas o jugadores por explotar. Diría, de hecho, que lo mejor del mercado por ahora es la continuidad de Luismi Cruz. Y eso con todas las reservas que me genera su irregularidad del curso pasado.

La sensación es que hemos fichado a trozos. Sin orden ni concierto. Sin una estrategia. Pero si tenemos un área deportiva fracturada, en la que uno raja de otro y otro del uno, mientras La Propiedad reparte juego, pues no podemos esperar mucho más. Buscábamos mejorar los extremos y tener más gol. Eso es justo lo que no tenemos. Y pese a todo, la Segunda es tan compleja que puede salir bien.

Me queda el entorno. ¡Ay el entorno del Tenerife! Tóxico a más no poder cuando las cosas salen mal. Y en los últimos tiempos dividido, entre partidarios (pocos eso sí) y detractores del actual consejo. Gente esperando tener razón con un resultado de pretemporada para pasar factura. Otros esperando un tropiezo para asestar un golpe y justificar que desiertan del Heliodoro. Y la mayoría, encogidos de hombros, esperando que algo nos ilusione. Irredento Tenerife, que diría el maestro Salvador García.

¿Pero saben qué tengo claro? Que el día 19 todos estaremos pendientes de lo que pase en el Pepico Amat de Elda. Unos en casa, otros desde su lugar de vacaciones, un servidor en el estadio narrándolo para Cope Tenerife, pero todos deseando que se sumen los tres primeros puntos y que miremos al futuro con el optimismo de agosto y septiembre de 2023. Ojalá.