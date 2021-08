Joselu: "No le puse a nadie una pistola en la cabeza para que me firmaran ese contrato"

Joselu Moreno no se ha mordido la lengua, y ha explicado hoy en Deportes COPE Tenerife los motivos de su salida, y de su rendimiento en la última temporada en el CD Tenerife. El futbolista, que sigue perteneciendo a club tinerfeño, y que jugará esta campaña cedido en el CD Lugo, repasó junto a Juanjo Ramos y Cristian García, todo lo relacionado con su marcha.

SALIDA: “Tenía claro que si salía del Teneirfe quería ir a un sitio en el que supiera que iba a estar a gusto. Cordero me hizo saber al final de la temporada pasada que tenía que salir sí o sí. Yo llegué a la pretemporada con ganas de ganarme un puesto, pero no fue posible”

MENTIRAS: “Se han dicho cosas que no son verdad. Yo no me quería quedar en un sitio en el que no me querían. Siempre me he mantenido al margen, sin entrar en polémicas, he ido a entrenar, pero sí que tenía claro que tenía que salir, no me podía permitir otro año en blanco. Yo tengo principios, y por mucho que se haya dicho que yo estaba aquí muy a gusto económicamente, no todo es el dinero”

RENDIMIENTO: “Me duele lo que ha pasado, empecé muy bien, pero después del confinamiento bajé mi nivel muchísimo. También es verdad que tampoco tuve continuidad. Entraba 10-20 minutos, y encima cuando parecía que estaba empezando a encontrarme bien, pasó lo de Oviedo con la expulsión de Pomares, y eso me afecto bastante”

DOLIDO: “Me podrán decir que no meto una, que estoy más o menos acertado, pero no ir a lo personal. A mi esta temporada me ha dolido muchísimo. Me he ido muy fastidiado a casa, y lo he pagado en ocasiones con mi familia. Lo que más me ha dolido, es que se haya dicho que como tenía dos años de contrato, yo iba a estar aquí tocándomela a dos manos, y eso no es verdad”

EN QUE HA FALLADO: “La mente es muy mala, y creo que a mí me ha pasado factura. Por eso yo creo que este cambio de aires me va a venir bien. Me como mucho la cabeza, magnifico todo, y eso lo tengo que cambiar. Tengo que confiar más en mí mismo, y no tomármelo todo a la tremenda”

SALARIO: “Tampoco es cierto lo que se dice por ahí de mi sueldo, no cobro tanto como se cuenta. Puede que, si cobre por encima de mi rendimiento, pero yo no le puse una pistola a nadie en la cabeza para que me firmaran”

AMENAZAS: “En Tenerife no me he sentido amenazado, pero si me gustaría confesar que, a raíz del gol al Oviedo del otro día, si he recibido más de 99 mensajes con insultos y amenazas. Llevaba más de un año sin meter un gol, y encima que no lo celebro por respeto, uno después recibe ese tipo de mensajes. Es que, en Oviedo, en mi etapa allí, se han metido hasta con mi perro cuando paseaba por la calle”

COMPARACIONES: “Al principio, cuando la metía de todos lados, me acuerdo de que me comparaban y decían, el nuevo Nino, y yo comentaba que tranquilos, que ojalá fuera así pero que había que tener calma en ese sentido”

VOLVER: “Tengo la espinita clavada, yo soy muy orgulloso. Espero que este año me revalorice y pueda volver a Tenerife el año que viene y poder quitármela”