José Miguel Garrido: “Es mentira que Juan Carlos Cordero quiera irse”.

José Miguel Garrido ha pasado por los micrófonos de la cadena cope, para analizar la actualidad del proceso de cambio en el consejo de administración del próximo mes de Diciembre.

Se le preguntaba por la cantidad de acciones que tiene cada uno de los miembros del consejo de administración a lo que fue claro "Hay un sindicado de acciones y no sé quién particularmente tiene más acciones que otros. El sindicado funciona como uno solo".

"En la gestión del club manda el consejo de administración en cada momento. Los accionistas determinan el consejo”.

”Sindicar las acciones beneficia en que haya una única dirección para la estabilidad del club a medio y largo plazo”.

Preguntado sobre cuál es el objetivo a su llegada dijo que "

El objetivo es alcanzar la primera división. Estando unidos tenemos mayores recursos y podemos consensuar todas las decisiones”.

"A medida que reduces deuda, tienes mayor capacidad para fichar. Si generas mayores ingresos vendrán mejores jugadores”.

¿Llega José Miguel Garrido para inyectar dinero al Tenerife?

"Exploraremos otras vías que no sean inyectar dinero con préstamos. Estamos cerca de conseguirlo y seguir reduciendo la deuda”.

”Terminar lo más arriba posible genera también mejores ingresos al club. Estando juntos tendremos más oportunidades”.

¿En cuanto tiempo se espera que el equipo pueda estar en primera división?

”Ésta temporada está planificada. Todo comenzará en la próxima para aumentar los beneficios del club”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

”Mi objetivo no es subir a primera y vender al club. El objetivo es tener al Tenerife lo más arriba posible”.

”En Segunda los recursos solo puedes gestionarlos a luchar por ascender. En primera se reparten los dividendos porque hay mayores ganancias”.

Fue preguntado sobre Paulino Rivero y su cargo como presidente, sobre si tendrá poder de decisión y si recibirá o no retribución por ello.

”Buscamos un consejo más profesionalizado. PaulinoRivero tendría la gran responsabilidad visible del club”.

”Es parte de todas las decisiones del consejo de administración. Otra cosa es que sea la persona que únicamente tome la decisión”.

”Cada uno tendrá su parcela. El presidente es el máximo responsable para conseguir aumentar ingresos y acciones sociales”.

” En Diciembre decidiremos si PaulinoRivero percibirá cuantía económica. Yo soy partidario de que cobre por su trabajo”.

"Existe una remuneración anual en cualquier consejo pero se buscará la mejor fórmula para que sea remunerado”.

”Los números los pondremos sobre la mesa y seremos totalmente transparentes”.

Sobre los objetivos del CD Tenerife para los próximos años ha dicho que "El objetivo del ascenso debe cumplirse muy pronto. Cada año debe ser un intento serio para conseguirlo. Sabemos las dificultades”.

”El trabajo del consejo es darle al equipo todos los medios para buscar el ascenso”.

Ha transcedido, en las últimas horas, que el actual director deportivo, Juan Carlos Cordero, quiera abandonar la entidad. Ante ello, José Miguel Garrido ha sido certero "Juan Carlos Cordero no ha dicho que quiere irse, es mentira. No tengo noticias sobre ello. Los cambios en el consejo, él los conocía y cumplirá plazos. Así se lo he manifestado”.

”El actual presidente, Miguel Concepción, ya se ha sentado con él y le ha transmitido la tranquilidad en su confianza para que continúe”. Concluyó.