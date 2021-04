Felipe Miñambres: "Si critican a un jugador es porque algo no está haciendo bien"

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, entregará este martes, día 27 de abril, a las 18:00 horas, la Medalla al Mérito Deportivo de la Ciudad al exfutbolista del CD Tenerife, Felipe Miñambres, por su brillante trayectoria como jugador blanquiazul, siempre en Primera División (LaLiga Santander), en la década de los 90.

El propio Felipe Miñambres se ha pasado en el día de hoy por Deportes COPE Tenerife, para valorar su vuelta a la isla después de tanto tiempo, reconociendo que "no he tenido mucho tiempo libre para saludar a todos los amigos que he dejado aquí. Es muy bonito estar aquí y recordar todo lo que viví en su momento en el C.D. Tenerife".

El ex jugador blanquiazul, y actual director deportivo del RC Celta de Vigo, repasó también algunos momentos de su etapa como futbolista chicharrero, reconociendo que "Tenerife es un sitio diferente. Ser jugador del Tenerife implica muchas cosas, quizás más que en otros sitios". Felipe, en su primera etapa, no vivió buenos momentos, era foco de muchas críticas, ante lo que respondió que "cuando te critican es porque estás haciendo algo mal, yo era consciente de que no me estaban saliendo bien las cosas. No era fácil jugar en el estadio. Pero lo que hay que hacer es centrarse en trabajar para revertir la situación, con suerte yo lo logré".

Miñambres guarda también un vínculo reciente con el CD Tenerife, y es que varios jugadores han intercambiado las tierras gallegas por las tinerfeñas en los últimos años. Jacobo, Apeh y Jorge Saenz son los más recientes. Sobre ellos destacó que "Jacobo es un chico que puede hacer diferentes posiciones, han sido una pena sus lesiones. Apeh en segunda b hacia muchos goles. El salto de categoría es muy grande". De Jorge dijo que "Con Jorge pedimos una cesión de dos años, porque creíamos mucho en él, creíamos que reunía las condiciones necesarias para jugar en el Celta. Los entrenadores no han contado con él y son cosas que pasan en el fútbol. A final de año volverá al Valencia"