El fichaje que desea Óscar Cano

El pasado lunes tuvimos el privilegio de contar con las declaraciones del presidente del CD Tenerife, Paulino Rivero. Hoy, recibimos en nuestra redacción de Deportes COPE Tenerife a Óscar Cano, actual entrenador del primer equipo y una de las grandes apuestas del club para guiar al Tenerife en su ambición de luchar por los seis primeros puestos de la Liga Hypermotion.



Óscar Cano Moreno (51, Granada) fue anunciado como el nuevo entrenador blanquiazul el pasado 3 de junio de 2024. Antes de unirse al CD Tenerife, Cano estuvo al frente del CE Sabadell, donde, aunque logró enderezar el rumbo del equipo, no pudo evitar la dura batalla por la permanencia en la Primera Federación. Bajo su dirección, el Sabadell disputó 25 encuentros, sumando 35 puntos con un balance de 9 victorias, 8 empates y 8 derrotas.



Hoy, tuvimos la oportunidad de conocer más a fondo su visión de lo que el denomina "fútbol propositivo", sus objetivos para el club, y cómo planea llevar a sus jugadores al máximo nivel.

A veces ocurre que viene un entrenador con renombre y no consigue objetivos y otras veces se cuenta con un entrenador de un perfil más bajo y termina cumpliendo o incluso, sobrepasando las expectativas: "Es lógico, y es normal que uno espere de un entrenador que ha tenido resultados" comentaba cano, "los jugadores de fútbol te dan el éxito, hasta le fecha no nos dejan jugar (a los entrenadores). Uno ve mucho más cerca sus objetivos si tiene un equipo que le ayuda"

El entrenador entendió desde el primer momento las dudas que traían consigo su fichaje y compartió con nosotros la filosofía de "ser natural, desde el momento que cambias tu forma de ser...para adapatarte o lograr algo, eso no funciona".

El entorno del Tenerife es volcánico y pronto se entra en erupción: " Es un club centenario que tiene sus exigencias, soy un enamorado de que la gente me cuente cosas del lugar a donde voy. Los que saben que es el Tete sois vosotros. Como apasionado del fútbol ya sabía lo que era el Tenerife. Me ha sorprendido bastante la forma cariñosa y acogedora que se vive en las islas."

Sobre las opiniones previas y posteriores a su fichaje: "Tenemos que restar importancia a los momentos de tensión, cualquier palabra, frase en redes sociales, los memes...lo comprendo perfectamente. El juego tiene unas reglas y desde el respeto tenemos que cumplirlas"

Se fue muy duro la temporada pasada con Asier Garitano, está preparado por si le ocurre igual: "Me siento preparado para que no pasen, hay cosas que son ajenas al entrenador, que no haya entrenado 500 partidos no significa que no esté preparado para jugar esta liga."

Empezar bien, qué supondría: "No hay que explicar nada, hay que ganar todos y cada uno de los partidos, esta liga es muy larga y adelanto que habrán buenas y malas dinámicas. Nuestro reto está en poder superarlas y que no nos vuelvan loco. Hay que tomarlo todo con naturalidad y relativizando." Situaba las fechas clave sobre las últimas diez jornadas ligueras donde uno puede ver en que situación real se encuentra para poder luchar por los puestos de play-off

El mister sabe de la exigencia por la igualdad, con todo el respeto a todos los clubes, "estamos de acuerdo de que muchos hablan de estar entre los seis primeros, si cuatro claros, cuyos presupuestos son inalcanzables y tenemos que esperar a que ellos decidan primero, se proponen estar en esa lista, el resto tenemos que luchar por ese quinto o sexto puesto."

Siempre en primera división quedan los mismos de siempre en los primeros puestos, no fui futbolista y tuve que picar mucha piedra para poder entrenar en segunda división o categorías similares. Claro que tenemos responsabilidad, esta plantilla es distinta al resto, obtuvo un gran rendimineto pero fueron las lesiones las que provocaron una mala dinámica."

Si comparamos esta plantilla con la de la temporada pasada: "Sin haber entrenado la plantilla pasada es diificil decidir, a veces tienes una idea de un jugador y luego entrenas con el y te hace cambiar de opinión."

Que pieza le falta: "Más que faltar yo diría que me gustaría. Tenemos unos buenos porteros, uno de los mejores laterales derechos de la categoría, los centrales me gustan, la pena fue las lesiones, Juande tiene un pasito más, creo que puede ser jugador de primera división. Arriba son distintos, creativos, llegadores, con extremos distintos. Un pequeño genio como es Luismi que sorprende, y nuestros delanteros que saben posicionarse...Diarra que corre, pide, une. Si se pudiera pedir algo sería un jugador que permitiera unir líneas, capaz de poder jugar en distintas posiciones."

No me tienen que avisar de los cambios porque se como son los mercados, ya son 24 años entrenando y estamos preparados para todo. Mauro, Juan y Jose Miguel están al corriente de todo.

Faltan jugadores por inscribir en la liga: "El club me ha dicho que no hay problema, se trata de un tema administrativo."

En líneas generales hay un buen equipo, es normal que muchos jugadores sean el objetivo de clubes recién descendidos. Fijémonos también en lo positivo

El juego propositivo: "Lo que se busca es la sencillez, se pide eso, alguien que sepa cambiar el sentido y con calidad. Nos hace falta. A nivel de pase tenemos muchos y muy buenos, lo que hace falta es alguien que se junte, no es un 6 sería un 8 o un 10."

"A día de hoy no se quien estará en la portería, esperaremos a ver que propone el Eldense. Es una plantilla de 22 jugadores, donde todos son válidos. Hay que educar a los porteros, lo mismo te digo esto y uno termina jugando los 42 partidos. Pero es importante que sepan que pueden ser sustituidos, es lo que le pasa al resto de compañeros."

Relevo para Aitor Sanz.- "Ojalá todavía tenga peso en el equipo. Lo que hace fuera es algo que llevaba tiempo sin ver. Hace cosas de los capitanes de hace muchísimos años, cohesiona todo. Y para lo que hace dentro del campo no hay que mirar el carnet de identidad. Si está para jugar 30 minutos, lo hará. Bodiger está haciendo una gran pretemporada y Sergio es alguien que no tiene fallos. Esa posición está bien cubierta".

El club tiene una plantilla donde cabe todo: "Con dos delanteros, tres centrales, tres centrocampistas. A lo mejor lo probamos, sale bien y apostamos por eso. El fútbol no es concreto. “Propositivo” no es un futbol de esperar y replegarse (que habrá que hacerlo), que el equipo transmita cosas."

Luismi Cruz es de lo mejor de esta pretemporada: "Waldo ha hecho una buena pretemporada, Cantero también, Enric ha marcado gol. No creo que el ataque sea malo. Maikel me decía que Luismi nos deja solo contra el portero en muchas ocasiones, tenemos potencial a pelota parada con Juande y Alves. Vamos a ir bien esta temporada y no creo que exista un ataque que sorprenda a todos en esta categoría salvo en contadas ocasiones."

Me falta gol en segunda linea: "Yo creo que cantero tiene algún gol escondido y Waldo tiene que terminar de explotar."

Estilo y equipo reconocible: "Mi pretensión es que los jugadores se parezcan a si mismos o su mejor versión. Esto de que el entrenador lleva el modelo...uno debe adaptarse a su equipo y no al contrario. Yo me fijo en las categorías de mis jugadores. Habrá días donde el partido se de perfecto para Luismi, Cantero y otros para Diarra. Todo el mundo tiene que trabajar, no permitiré que alguno no se esfuerce o no defienda, cada uno con su responsabilidad."

Por último, se quiso tratar un tema vital para el equipo, la apuesta por la cantera: "No se me puede acusar de no mirar con mimo la cantera. Se que en esta isla hay mucho talento, cuando un joven juega un partido con el primer equipo en pretemporada se queno es tiempo suficiente para poder valorar a un jugador, pero ya se le detecta el desparpajo y las ganas de crecer, como con Aaron Martín. Son personas que podrán venir convocadas el fin de semana, ya lo veremos" concluía el entrenador granadino.