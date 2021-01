Dani Hernández: “No pierdo tiempo en las críticas ni en los halagos”

Este miércoles hemos contado en Deportes COPE Tenerife con la participación de Dani Hernández, el cual valoró algunos aspectos que son actualidad en el C.D. Tenerife. Asuntos como la buena racha del equipo, el gran rendimiento en la portería de los dos cancerberos o qué le parece que la Dirección Deportiva y el entrenador, estén buscando un portero en el mercado invernal.

Sin duda, la mejora del C.D. Tenerife en las últimas semanas, viene condicionado, por un alto nivel defensivo de los de Luis Miguel Ramis. Así lo ve también el portero tinerfeño, asegurando que “el equipo ha dado un paso adelante a nivel defensivo, y eso está repercutiendo en puntos”. Para el portero, también ha sido clave que “con el cambio de cuerpo técnico no tuvimos la oportunidad de tener una semana entera para trabajar. Por suerte hemos entendido bien el planteamiento, somos conscientes de que el delantero es nuestro primer defensa, y que si aseguramos atrás tenemos mucho ganado, confiamos el uno en el otro, la fuerza del grupo y el trabajo hace que las cosas salgan adelante”.

Se habla mucho, desde la apertura del mercado invernal, de la intención que tiene la dirección deportiva de firmar a un portero en las próximas fechas. Por ello le preguntamos también al guardameta que no quiso mojarse, destacando que “en esas historias yo no me voy a meter, yo solamente me dedico a entrenar y trabajar, ya sabemos que en el fútbol, todos los puestos son susceptibles de mejora y no es algo nuevo para nadie”.

En el día de hoy se ha conocido además un dato histórico del que Dani Hernández forma parte, y no es otro que, según ha informado el C.D. Tenerife, los cuatro capitanes, Suso, Carlos Ruiz, Aitor Sanz y el propio portero, han alcanzado conjuntamente la cifra de 1.000 partidos oficiales con la camiseta del Tenerife. Dani resaltó que “no es fácil encontrar precedentes de ese tipo en los últimos años”, añadiendo que “no he estado un año de blanquiazul sin ellos tres al lado, más que compañeros son amigos y eso me enorgullece”.

Los porteros cubren uno de los puestos más señalados que existen en el mundo del fútbol, el propio Dani ha sufrido ese ensañamiento por parte del entorno en los últimos tiempos. Esta temporada, esa difícil situación le ha tocado vivirla a Adrian Ortolá tras su fallo en el derbi. Como compañero, Dani valoró que “después de que te pase una situación como esa, vives semanas complicadas, pero al día siguiente sale el sol otra vez y hay que seguir trabajando para que no vuelva a suceder. Tienes que intentar quitarte los errores de la cabeza lo antes posible porque si no, no avanzas.”