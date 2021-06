La curiosa promesa del alcalde de La Laguna a Félix Hernández

Son días de regocijo y reconocimientos para el C.B. Canarias después de haber conseguido en el día de ayer empatar la eliminatoria de semifinales del play off ante el F.C. Barcelona.

Un partido que pudo disfrutar en directo en el Pabellón Santiago Martín el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, el cual hoy en Deportes COPE Tenerife, hizo una promesa que quedará grabada en la memoria de todos los canaristas de poder cumplirse. y es que el edil, aseguró que "si pasamos, como si me tengo que tirar dentro de la fuente de la plaza del Cristo". Añadiendo además que "estoy con el pecho hinchado, hemos dado un ejemplo de lo que hay que poner sobre una cancha. Corazón, ilusión, entrega. Soy un aficionado más, estamos haciendo historia, y la historia hay que vivirla".

Es evidente que el Lenovo Tenerife está consiguiendo publicitar directa e indirectamente la ciudad de La Laguna, es por ello que el alcalde lagunero manifestó que "tenemos la suerte de tener un equipo de primer nivel en nuestra ciudad, para nosotros es un orgullo y por eso hemos cerrado muchos acuerdos para el presente y futuro".

De cara a la eliminatoria, es lógico que el Barcelona parta como gran favorito para la cita, pero Luis Yeray avisa. "Nada es imposible, toda la presión la tienen ellos, tenemos que disfrutar y estar en partido hasta el último segundo".

El presidente aurinegro, también participó en la entrevista con el alcalde, al cual agradeció el apoyo mostrado por el político, no solo en el partido de ayer, si no durante toda la temporada. En cuanto a lo deportivo, Félix, como siempre, prefirió ser prudente, reconociendo además que "lo de mañana es muy complicado, hemos centrado las fuerzas en lo de ayer. Físicamente vamos a llegar muy justos, eso sí a ilusión no nos gana nadie".