Bermejo: "Si nos quitan el 10% del sueldo, que sea para donarlo a la lucha contra el coronavirus"

El futbolista del C.D. Tenerife Álex Bermejo ha pasado este miércoles por nuestro programa Deportes Cope Tenerife para valorar como está viviendo, lejos de su casa, el confinamiento domiciliario derivado de la actual situación del coronavirus.

El extremo blanquiazul reconoció que "estoy haciendo lo que nos ha mandado nuestro preparador físico, hacemos fuerza, resistencia, hacemos lo que podemos. Trabajo durante 2 horas por las mañanas."

Cuestionado sobre el momento en el que ha llegado el parón, Bermejo añadió que “es una faena todo esto, además estaba volviendo de la lesión y me estaba encontrando cada vez mejor. Yo no veo una solución cercana, yo estoy preparado para empezar mañana, pero la verdad que no lo veo. Espero que la Liga se pueda terminar, me da igual cuando, junio, julio o agosto, cuando sea, pero la Liga hay que terminarla."

El estar lejos de su ciudad natal también es un hándicap para el profesional catalán que agregó que "estar lejos de Barcelona lo complica todo más, no estar con mi familia es mucho más difícil, pero bueno, tampoco te voy a decir que lo esté pasando muy mal. Me despierto a las 10, no soy muy madrugador, desayuno algo y ya me pongo a trabajar físicamente, luego almuerzo, me duermo la siesta, y por la tarde juego a la play. La verdad es que no soy de los buenos jugando al FIFA, pero si uno de los que más tiempo le dedica. Juego para divertirme, no es mi intención ser el mejor."

La entrevista dejó un titular importante: “No me parece bien que nos bajen el 10% de nuestro sueldo así como así. Si no se juegan todos los partidos, a nadie le gusta que le bajen el sueldo. Pero sí lo entendería si ese dinero se donara para colaborar en la lucha del coronavirus."

Por último, en referencia a las palabras del jugador tinerfeño de la U.D. Las Palmas Pedri, en las que abogaba por terminar la competición con los resultados de la primera vuelta, Bermejo concluyó que "lo que ha dicho Pedri es hablar por hablar. Habla en función de lo que le beneficiaría a su equipo, no tiene sentido."