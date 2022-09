Aniano Cabrera: Tenemos mucha ilusión con el comienzo de la temporada”

Aniano Cabrera, visitó los estudios de la Cadena Cope, para analizar el arranque de la Liga ACB que está a la vuelta de la esquina. El conjunto canarista, comienza este Jueves la temporada regular, visitando a Manresa, mientras que el Sábado, se recibe al Girona en el Santiago Martín.

”Será un inicio de temporada exigente y complicado, ya que casi no hemos podido hacer pretemporada juntos. Ha habido muchos jugadores con sus selecciones que se han incorporado hace apenas unas semanas, como el caso de Jaime Fernández”.

”Además, el 5 de Octubre comenzará la BCL para nosotros, es poco tiempo para preparar una temporada. Creo que la Liga Endesa debería haber espaciado mas los encuentros ya que los equipos no han tenido tiempo de prepararse”.

Le preguntábamos sobre las plantillas, la amplitud de las mismas para tener fondo de armario para tantos compromisos entre semana y fin de semana.

“Es importante tener plantillas largas ya que cada vez se juegan más partidos en espacio corto de tiempo. Además debemos contar con posibles lesiones como es la de Shermadini, que tiene una pequeña rotura y estará fuera como mínimo estos dos primeros partidos”.

"No hemos entrenado ni un solo día el equipo completo. Cuando llegó Jaime, cayó lesionado Gio y eso se nota".

Preguntado sobre los objetivos del equipo en la temporada ha respondido que "yo lo tengo claro, hay que tener un buen proyecto para la liga acb. A partir de ahí tenemos que consolidarnos en ella y sabemos que es muy difícil". "Es complicado mantenerse en la élite, son 12 años al máximo nivel y somos autoexigentes".

Ahora quizás Barcelona y Real Madrid pelean por otras cosas grandes en España y luego viene el resto de equipos que seguro están más lejos. "Nuestro presupuesto es el que es. Tenemos 7 equipos por delante en este sentido. El dinero es una cosa y la competición es otra y aquí se ha demostrado que nosotros hemos competido bastante bien".

Sobre los nuevos fichajes, Aniano Cabrera ha dicho que "Los nuevos son de mucha calidad. Son cinco refuerzos y hemos apostado por los jugadores nacionales". "Protegemos a los más veteranos del equipo para darles rotación y que sigan siendo importantes".

Centrándonos en Huertas y Shermadini también comentaba "Son jugadores que se cuidan mucho, no suelen perderse entrenamientos a no ser que tengan una lesión, estan siempre y dan el máximo".

¿Da vértigo el que vayan pasando los años para esos jugadores más veteranos?

"Está claro que nosotros estamos protegiendonos en ese sentido, en varias posiciones, con jugadores polivalentes que puedan cubrir esos puestos en casos de lesiones prolongadas. Igualmente no tememos a esa circunstancia ya que están rindiendo a un gran nivel y tienen contrato prolongado en el club".

Sobre la afición le preguntamos sobre los abonos y la respuesta a los mismos. "Estamos por encima del 60% de abonados, ahora al inicio de competición seguro que llegaremos a muchos más, aunque es cierto que el Covid nos ha acomodado a quedarnos en casa y verlo por la tele". "Tampoco tenemos el mejor pabellón ubicado del mundo, las cosas como son, no es fácil llegar al pabellón. Un ejemplo es la vacunación que a la gente le costaba llegar hasta el Santiago Martín para ello".

Como club, ¿Ustedes sienten que cada año es un pequeño milagro?

"Sí, necesitamos no sólo apoyo económico sino apoyo de medios, unos mínimos para poder mantenerse". "La preparación física no es la de antes, ahora hay especialistas para ello que deben cobrar. Cuando viajabas, lo importante en la comida era un plato de pasta, ahora todo esto ha cambiado y los costos también".

Da la sensación de que el jugador que viene se siente a gusto, bien tratado, ese tipo de cosas también deben ayudar... "Sin duda, nosotros tenemos un gran cuerpo técnico para que los jugadores lleguen en la mejor forma posible a los partidos, tener un acto continuado". "Los jugadores llegan a las 9.30 al Santiago Martín para los entrenamientos y allí permanecen hasta las 15.30 con diferentes sesiones de entrenamientos, médicos, adaptadores y demás profesionales".

¿Preparar los viajes es lo que más cuesta? ¿Preparar un viaje para jugar ACB el fin de semana y enganchar con otro traslado a Europa para volver a la isla?

"Sí y éste año nos han tocado los 3 viajes de la Champions viajando desde Tenerife, por lo que se ha notado el incremento de los gastos. Antes con la pandemia teniamos alguna facilidad más, pero ahora es complicado encontrar vuelos y hoteles a precios asequibles, el incremento ha sido muy grande".

¿Cuál es el objetivo en Europa?

"Cada año, los equipos mejoran, las plantillas son muy buenas y eso está a la vista. Los equipos habituales han sufrido para meterse en el top 32, pero es cierto que queremos seguir siendo pioneros en meternos en la fase final y defender el título".

"La trayectoria del club es buena, cuando preguntan en cualquier sitio se habla bien de nosotros. Pagamos y lo hacemos al día, de esto también me gusta hablar, no solo de las cosas malas que se suponen que pueden pasar".

¿Eurocup o Basketball Champions League?

"El premio económico es importante, te compensa si llegas a la final y ganas. Nosotros tuvimos la opción de jugar Eurocup pero entendimos que lo mejor era estar en BCL para ir acorde a nuestro crecimiento. La hemos ganado en dos ocasiones y el crecimiento ha sido muy bueno. Hemos mejorado en lo económico y a día de hoy estar en una u otra competición es muy similar a nivel competitivo". "El formato de competición de la Eurocup no es justo y tampoco el que te hayas ganado en la pista unos derechos y no optes a ellos. Pasó el año que quedamos terceros".

Le preguntamos sobre el pabellón ¿Hay algo sobre la mesa para mejorar el pabellón o incluso mejorar la casa del Canarias a día de hoy?

"Un nuevo pabellón no es necesario, porque lo llenaras 6 veces en la temporada. Hemos pedido una serie de cosas, un proyecto paralizado por la pandemia. Creemos que debemos tener una ciudad deportiva, que albergue un pabellón con sus tres pistas para las categorías inferiores y la creación de escuelas". "Un equipo profesional, pase lo que pase debe entrenar, no vale aquello del mal tiempo para no asistir porque el pabellón no está en condiciones. Nos gustaría digitalizar el exterior y mucho más, pero esto será con el tiempo".

"Se están realizando obras en la cubierta pero las tormentas han hecho que se retrasen. Nos gustaría realizar alguna ampliación en algunas zonas del pabellón donde se pudiera poner una cancha anexa donde realizar alguna activad".