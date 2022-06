Aitor Sanz amplía su vinculación con el CD Tenerife

Era un secreto a voces. El centrocampista Aitor Sanz ha sido oficialmente renovado por el CD Tenerife para la próxima campaña por lo que alarga su relación contractual con el club y cumplirá su décima temporada en el mismo. El jugador se ha convertido en uno de los referentes en el esquema de juego de Luís Miguel Ramis y en declaraciones a los medios oficiales del club ha reconocido sentirse "muy contento y feliz por poder seguir en el club en el que he estado toda una década y en el que me he podido sentir mejor que en ningún otro. Es un orgullo el poder representar a una institución como el Tenerife y me agrada el poder estar una temporada más en la que espero poder luchar por el asfenso que se nos escapó la pasada temporada", comentó el centrocampista.

Por su parte el director deportivo de la entidad Juan Carlos Cordero reconoció que "renovar a Aitor es hacerlo con la jerarquía en el campo, en el vestuario y quien va a ser un ejemplo para el club. Es el gran capitán que por el rendimiento que ha dado, especialmente esta última temporada tiene más que ganado a pulso el continuar con nosotros como mínimo el próximo curso", explicaba.