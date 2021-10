La Palma registra un terremoto de 4,8, el de mayor magnitud desde el inicio de la erupción

La Palma ha registrado en la noche de este martes un terremoto de magnitud 4,8, el mayor desde que hace semanas comenzó la crisis volcánica en la que está sumida la isla, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional. El seísmo tuvo lugar a las 22.48 horas (hora canaria) de este martes, con epicentro en Villa de Mazo y foco a 39 kilómetros de profundidad.

Hasta el momento, los seísmos de mayor magnitud registrados en la isla eran dos de 4,6 detectados en los últimos tres días. El movimiento ha tenido intensidad V (sobre XII), la máxima hasta la fecha, y ha sido sentido no solo en toda la isla, sino también en varias localidades del norte de Tenerife.

La Red Sísmica Canaria ha registrado a las 22:48 h (hora canaria) un terremoto de magnitud 4,1 localizado a 28 km de profundidad en La Palma / The Canary Islands Seismic Network registered at 22:48 (Canary time) an earthquake of magnitude 4.1 located 28 km deep on La Palma pic.twitter.com/6dXPMpgFjL