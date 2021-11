Los científicos del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) han hablado este miércoles por primera vez de "signos positivos" que, pendientes de que se consoliden en los próximos días, podrían anticipar que el final de la erupción está más cerca.



El descenso de la señal del tremor desde el mediodía del martes y la tendencia descendente de dióxido de azufre (SO2) en el penacho son los parámetros que hacen pensar en ello a los expertos, además de la actividad sísmica, que se mantiene en las mismas zonas y profundidades.



Aunque la evolución de los datos del tremor y de emisiones SO2 "son signos positivos, no hay duda", la portavoz del comité científico del Pevolca, Carmen López, ha señalado que aún siguen siendo "valores muy altos".



"Si seguimos en ese camino, iremos bien", ha agregado la científica en el día en el que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado en Mazo un tercer sismo de magnitud 5, la más elevada desde que el pasado 19 de septiembre se iniciase la erupción volcánica.



Tres días después de que se suspendieran las clases en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Puntagorda como consecuencia de la ceniza que expulsa el volcán, continúa la mala calidad del aire, que en Los Llanos de Aridane ha vuelto a ser "extremadamente desfavorable".



Debido precisamente a la mala calidad del aire, el Cabildo de La Palma ha decidido paralizar el dispositivo de acompañamiento de recogida de enseres en todos los barrios.



No obstante, se prevé que a partir de esta tarde la nube de ceniza gire hacia el sur, lo que plantea un escenario favorable para la operatividad en el aeropuerto de La Palma, y la predicción meteorológica apunta a que mañana habrá en la isla lluvias débiles en las zonas norte y este, que pueden ser localmente moderadas.



De hecho, las aerolíneas Binter y Canaryfly han anunciado que retoman sus conexiones con el aeropuerto de La Palma, tras la mejora de las condiciones que garantizan la seguridad y la evolución positiva de la nube de ceniza procedente de la erupción volcánica.



Las buenas noticias de hoy no solo han sido para los viajeros, también para los afectados por la erupción, quienes pueden presentar sus solicitudes de ayuda desde este miércoles a través del registro único presencial ubicado en las oficinas del Cabildo de La Palma en la Casa Massieu en Argual.



Y es que la erupción en La Palma continúa provocando daños tras 45 días desde que comenzó la emergencia volcánica, y el Cabildo palmero ha contabilizado 2.083 personas afectadas cuyas viviendas se encuentran bajo las coladas del volcán, además de numerosas fincas agrícolas, comercios y otras empresas también dañadas o desaparecidas.



Además, hay más de 7.000 personas evacuadas de manera preventiva del perímetro del volcán.



La superficie cubierta por la lava cubre 997,8 hectáreas de terreno, según los últimos datos del sistema europeo de monitorización por satélite Copernicus, que sitúa en 6.686 hectáreas la extensión cubierta por cenizas.



Sobre las ayudas para los afectados por el volcán se ha referido la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, quien ha abogado por reforzar el personal que las tramita para se puedan solicitar "dignamente", ya que hay muchas personas que las desconocen.



Entre los afectados se encuentran estudiantes universitarios y de ciclos formativos, quienes formarán parte de un registro que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha puesto en marcha con el objetivo de conocer su situación y la de sus familias.



Asimismo, han hablado durante esta jornada los empresarios turísticos de La Palma, quienes consideran que el sector será fundamental para la recuperación económica de la isla, con el volcán como reclamo: "Deberá pagar el desastre que nos está ocasionando", argumentan.