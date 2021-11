Aumentan las emisiones de lava y cenizas en La Palma, que empeoran la calidad del aire

El nuevo volcán de La Palma ha emitido durante las últimas horas más lava y cenizas a la atmósfera, con lo que ha empeorado la calidad del aire en algunas zonas y ha incrementado el caudal de las coladas, una de las cuales amenaza con cortar una de las dos carreteras de acceso a Puerto Naos, en Los Llanos de Aridane.



El aumento de la ceniza también ha llevado a que la compañía aérea Binter haya paralizado este lunes de forma temporal los vuelos con La Palma, mientras que continúa en descenso la emisión de dióxido de azufre (SO2), que el domingo llegó a las 4.990 toneladas, y la sismicidad, si bien sigue siendo elevada ha descendido.



El volcán entró en erupción el pasado 19 de septiembre en el sistema Cumbre Vieja, en el municipio de El Paso, en la zona suroeste de La Palma, y tras 43 días de proceso eruptivo ha afectado a una superficie de 967,85 hectáreas.



El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que este lunes ha viajado por segunda vez a La Palma tras la erupción volcánica, ha asegurado que la emergencia no terminará en la isla hasta que todas las personas afectadas no recuperen un grado de normalidad en sus vidas.



La calidad del aire es en ocasiones "muy desfavorable" en el municipio de Los Llanos de Aridane debido a que la concentración de dióxido de azufre supera los 500 microgramos por metro cúbico de aire, que es la cantidad a partir de la cual se debe dar una alerta a la población, algo esto último que no se ha producido.



Y debido a la elevada presencia de partículas de menos de 10 micras la calidad del aire ha oscilado este lunes entre "muy" y "extremadamente desfavorable".



La responsable de la red de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Carmen López, ha dicho este lunes tras la reunión del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), que el aumento de la emisión de lava ha hecho que una nueva colada, la 11, se dirija hacia el oeste de la isla.



Esta colada está a unos 200 metros de la carretera LP211, ha explicado el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, quien ha dicho que hay una probabilidad "clara" de que la alcance en "breve", lo que sería una dificultad añadida para las labores de riego y para los trabajos de las desaladoras, así como para el traslado de maquinaria en Puerto Naos.



La ceniza podría afectar en las próximas horas tanto al aeropuerto de La Palma como al de La Gomera, en un Día de Todos los Santos muy diferente en la isla, ya que el cementerio de Las Manchas, en Los Llanos de Aridane, está incomunicado.



Por ello, las Fuerzas Armadas han hecho este lunes una ofrenda floral en recuerdo de los difuntos de La Palma, y para personal de Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ejército de Tierra, formaron un piquete en la montaña de Tenisca.



A continuación, un helicóptero Superpuma del Ejército del Aire, con base en Gando (Gran Canaria), sobrevoló el lugar antes de que se llevase a cabo la ofrenda floral en un punto próximo al cementerio.