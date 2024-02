Juanjo Ramos: “ El Consejo del Tenerife ha tirado la temporada”

El CD Tenerife sumó un punto en su visita al Estadio de Santo Domingo frente a la AD Alcorcón (1/1), pese que el equipo encadena dos jornadas sin perder en una semana, en casa el pasado lunes ante el Eldense (1/0) y ayer domingo un empate frente al equipo madrileño que ocupa puestos de descenso.

Se puso cuesta arriba en el minuto 78 cuándo el ex jugador blanquiazul Jacobo Gónzalez adelantaba al equipo alfarero y el CD Tenerife lograba empatar empatar en el 87 por mediación de Sergio González que llevaba pocos minutos sobre el terreno de juego y que sustituyó al capitán Aitor Sanz.El juego del equipo de Asier Garitano sigue sin convencer a nadie.





Audio





Un día más, una jornada más, el CD Tenerife se arrastra por los terrenos de juego. Ayer fue en Alcorcón, donde rescató un empate ante un equipo que ha ganado 3 partidos de 14 en su estadio. Pero nos volvieron a vender la moto de que era un rival muy competitivo en su estadio, que llevaba 6 partidos sin encajar en el Municipal de Santo Domingo. Todo para justificar que, una vez más, había que plantear el partido y confeccionar el once en función del rival.



Otra vez Luismi Cruz suplente. Otra vez Enric Gallego, pero sin Ángel. Otra vez titulares los inoperantes y, de momento, decepcionantes fichajes invernales Álvaro Jiménez y Yanis Rahmani. Otra vez una oportunidad para esa sombra del jugador que fue en otros equipos llamado Bodiger. Otra vez Sipcic castigado sin minutos sin saber por qué. Otra vez Teto y Nacho con protagonismo nulo o escaso, cuando este Tenerife pide a gritos gente a la que no le queme el balón.



Esto es el Tenerife de hoy. Un equipo que cierra el segundo tercio de Liga dando palos de ciego. Decepcionando una semana sí y la otra también, aunque alguna vez se equivoque y gane como contra el Eldense. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿Los jugadores? Sí. ¿Garitano? Por supuesto.



¿Pero y el consejo de administración del CD Tenerife? ¿Y los miembros del sindicado de accionistas? ¿Y Paulino Rivero? ¿Qué piensa de todo esto? Sabemos que no pinta nada en el área deportiva. Pero es el presidente. ¿Qué piensan Samuel Gómez Abril, Conrado González y Alba Aula? Son consejeros del Tenerife. Ese silencio, de los accionistas y de los consejeros, nos invita a concluir que este consejo ha tirado la temporada. Y ojo, que el agujero no sea todavía mayor. Negros nubarrones se ciernen sobre el futuro del CD Tenerife.