El vicepresidente de Canarias (PP), “dolido” con el apoyo de CC a Pedro Sánchez

El vicepresidente de Canarias y líder del Partido Popular en las islas, Manuel Domínguez, ha confesado sentirse “dolido” por el apoyo de Coalición Canaria a la investidura de Pedro Sánchez, aunque ha descartado romper el Gobierno regional con los nacionalistas, porque supondría, a su juicio, la vuelta del PSOE.

En una entrevista en Herrera en COPE Canarias, Domínguez ha recalcado que el acuerdo entre CC y el PSOE “es una decisión de un partido y no de un Gobierno”, pero considera que los nacionalistas “se equivocan” dando el sí a la investidura. “Creo que Pedro Sánchez nos va a engañar a los canarios, que nadie tenga la menor duda. Ya lo ha demostrado con la inmigración, el agua, La Palma... pero es una decisión de una formación política, que respeto, y son ellos los que tienen que explicarla”, ha señalado.

Miles de personas rechazan la amnistía en las dos capitales canarias El Partido Popular cifra en 20.000 personas el total de asistentes a las dos manifestaciones, mientras que la Delegación del Gobierno lo rebaja a 5.500 Daniel PineloSanta Cruz de Tenerife 12 nov 2023 - 14:09

“Todo acuerdo es bueno si se cumple, pero no lo hará”

El vicepresidente canario ha recordado que se trata del “mismo acuerdo” que CC firmó para apoyar la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. “Yo me fiaba de él y por eso estaba detrás poniendo mi cara y mi dignidad; pero, aunque sea el mismo documento, nadie tendrá la menor duda de que Pedro Sánchez va a incumplir una vez más”. Por eso, dice, “todo acuerdo es bueno siempre que se cumpla, pero no lo va a cumplir. Con Pedro Sánchez, los papeles aguantan lo que sea”, ha insistido.

Sánchez ha vendido los derechos de todos los españoles a unos pocos. Pero nuestro país no está en venta, ni tampoco se divide.



Es una nación y Canarias se manifiesta hoy, de forma pacífica, en Tenerife y Gran Canaria contra lo que ha hecho.#Españanosevende#Españanoserindepic.twitter.com/YWBGfAZISv — Manuel Domínguez (@MDominguez_pp) November 12, 2023

No romperá el pacto en el Gobierno de Canarias

Manuel Domínguez ha descartado romper el pacto con CC en el Gobierno de Canarias, pese a algunos gritos en esa línea que se escucharon ayer en la manifestación contra la amnistía en Santa Cruz de Tenerife y que él mismo pudo oír. “Otros contestaban en contra y nos decían que no podía romper”, ha añadido. “Yo lo tengo muy claro, lo que no puedo permitir es que el PSOE vuelva al Gobierno de Canarias; nadie tiene dudas de que si el PP sale, entrarán ellos, y no podemos permitir que Pedro Sánchez tenga la oportunidad de gobernar Canarias de nuevo”, ha manifestado tajantemente.

Vídeo Bryan Estupiñán





Para el líder popular, la relación con el presidente canario, Fernando Clavijo, “es muy buena, y quizás a muchos les ha sorprendido”. “Yo me encuentro seguro” en el pacto, ha señalado.