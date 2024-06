Torres, sobre el rechazo de Junts a acoger menores migrantes en Cataluña: "No es aceptable"

El Gobierno de España y el de Canarias quieren sacar adelante cuanto antes la modificación de la ley de extranjería que obligue a la distribución de los menores migrantes no acompañados por todo el territorio nacional, aliviando así el colapso que sufre el archipiélago, donde hay casi 6.000 menores en acogida, al ser una competencia autonómica.

La intención de ambas Administraciones es que la ley se apruebe en las Cortes durante el mes de julio, antes de en los próximos meses, el buen estado del mar provoque un incremento de la llegada de cayucos y la situación se convierta en definitivamente sostenible. Para ello, han negociado en el Congreso el apoyo de los grupos parlamentarios y en los próximos días se celebrará en Canarias la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud para tener el visto bueno de todas las comunidades autónomas.

La postura de los independentistas catalanes

El Gobierno de España trabaja en conseguir el sí del Partido Popular, tanto de su grupo parlamentario como de los 11 gobiernos autonómicos que preside. Sacar adelante la medida con los 178 votos de la investidura de Sánchez es inviable, toda vez que Junts ha puesto como condición a su apoyo que Cataluña quede fuera de esa distribución.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, considera que la pretensión del partido de Carles Puigdemont “no es aceptable”. En una entrevista en Herrera en COPE Canarias, ha explicado que “no tiene cobertura legal”, porque se trataría de poner a una comunidad por encima del resto. Ha matizado, en todo caso, que eso “no fue lo que dijeron en la reunión” del martes, “aunque lo hemos oído posteriormente”. “Para que salga adelante bastan más síes que noes, y desde el minuto cero sabíamos las dificultades que teníamos con Junts, pero también con otros grupos. Es una cuestión de Estado y tenemos que tener el apoyo de las comunidades autónomas, pero si los dos grandes partidos se ponen de acuerdo, lo tendríamos en julio, porque se tramitaría de manera urgente”, ha explicado.

El expresidente canario ha reconocido que Junts pidió dejar la reforma de la ley pendiente hasta que quedara resuelta la transferencia de las competencias de migración a la Generalitat de Cataluña, “pero no tenemos más opción que hacerlo con urgencia”. “Quedaron en trasladarnos una propuesta”, aunque siguen a la espera. En el caso de ERC, Torres ha dicho que fue “absolutamente comprensiva, de apoyo y de caminar en la modificación de la ley”, pese a que el Govern en funciones, presidido por esa formación, ha rechazado la propuesta por considerar que no tiene en cuenta “la singularidad de Cataluña”.





"Una dificultad inabordable" después del verano

Con todo, el ministro es optimista, porque confía en que la situación de urgencia que vive Canarias no puede ser indefinida: “Si vamos a una solidaridad optativa, ya hemos visto que no funciona”, en referencia al acuerdo del año pasado de distribuir varos cientos de menores, un auténtico fracaso. “Si no conseguimos modificar la ley, los menores seguirán en Canarias hasta que cumplan 18 años, y en septiembre y octubre tendremos una dificultad inabordable”, ha insistido.