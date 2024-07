Sira Rego asegura en COPE Canarias que el Gobierno acelerará la reforma para derivar a menores

El Gobierno de España llevará "en los próximos días" la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería al Congreso de los Diputados para intentar que la modificación del texto estuviese aprobada "lo antes posible" y aliviar así la saturación de los centros de acogida de menores inmigrantes de Canarias, que tutela a cerca de 6.000 menores.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha lamentado en Herrera en COPE Canarias la postura de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular en la Conferencia Sectorial de este miércoles, celebrada en Tenerife, impidiendo un consenso que permitiese garantizar la tramitación urgente de la reforma legislativa en las Cortes.

Lo que sí ha salido adelante ha sido el acuerdo para derivar a 400 menores migrantes (300 desde Canarias y 100 desde Ceuta) al resto de regiones, algo pendiente desde 2022. Rego ha dicho no entender por qué los gobiernos autonómicos del PP "bloquearon" el 11 de junio la misma medida y la aceptan ahora: "Se podía haber aprobado hace un mes, pero se suspendió, y ahora queda por ver cuál va a ser la posición del PP para la reforma de la ley".

El cambio de la ley, a espensas del Partido Popular

Canarias no puede sostener la llegada masiva de cayucos que se espera para las próximas semanas con la mejora de las condiciones de navegación y ya ha comenzado a instalar carpas en los muelles para una primera acogida de los menores ante la falta de centros. La ministra dice ser consciente de la situación y, por ello, quiere que la ley se reforme en "el plazo más corto posible": "No me atrevo a decir cuánto, aceleraremos el procedimiento. Llevamos ya una semana trabajando con los grupos parlamentarios, y nuestra idea es registrar la proposición de ley en unos días y comenzar con el trámite este mismo mes de julio".

Tras la negativa de Junts por no excluir a Cataluña del recuerdo, la única opción es el apoyo de los diputados del PP, partido que ya ha dicho que tendrá que estudiar el documento. "Si estuviesen los apoyos, estaríamos hablando de un plazo relativamente breve", ha insistido Sira Rego.

La ministra asegura que el Gobierno va a "apostar por promover una acogida con derechos para los niños": "Es una cuestión de Estado y de país, por lo que tiene que ser una acogida de país".

El Gobierno garantiza que habrá financiación para asumir las derivaciones

Rego ha garantizado que "por supuesto" habrá financiación estatal para que las comunidades autónomas asuman la llegada de menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta: "El criterio de acogida está vigente desde 2022, fue aprobado por unanimidad en la Conferencia Sectorial y lleva aparejado una financiación del 100 %". El dinero ha sido, desde el primer momento, uno de los motivos que han esgrimido los gobierno autonómicos del PP para poner pegas a las derivaciones.

Según la distribución acordada este miércoles, la comunidad que más menores acogería sería Cataluña, con 31; Andalucía, Extremadura y Madrid, con 30 menores cada uno; Cantabria, con 29, y Galicia, con 26. A las que menos les corresponde en este reparto son La Rioja, con 4 menores; Baleares, con 10, y Navarra, con 15. Hasta ahora, solo han salido de Canarias 32 menores.