Las razones por las que Paulino Rivero dimite

El presidente del Club Deportivo de Tenerife, Paulino Rivero, ha anunciado este miércoles su dimisión al margen de lo que pueda ocurrir en la Junta de General de este jueves y en línea con su compromiso de dejar el cargo antes del 30 de marzo.

En una rueda de prensa en la que ha comparecido en solitario en el Heliodoro Rodríguez López ha dicho que no quiere que haya ningún "vacío de poder" de tal forma que la medida será efectiva en el momento que se constituya formalmente el nuevo Consejo de Administración y se nombre a los cargos correspondientes.

"DECEPCIONADO Y FRUSTRADO"

"Hemos trabajado en momentos difíciles, complicados a lo largo de estos tiempos, que ha sido muy complejo porque la situación deportiva no nos ha ayudado mucho", ha indicado, remarcando que se va "decepcionado y frustrado" por su falta de encaje en el modelo de dirección elegido por los grandes accionistas.

Ha reconocido que el modelo, sin poder de decisión en materia deportiva y económica, no le "convence" y "no ha funcionado", con el agravante de que en la planificación deportiva tampoco se ha "acertado". "Mi determinación de dejar el cargo es firme", ha comentado.

Rivero, que ha defendido su tinerfeñismo y su labor durante estos dos años, ha valorado su gestión en el ámbito de la discapacidad, la cantera, la mujer o en "hacer crecer" la masa social, y lamentado el "déficit" que presenta la nueva forma de dirigir los clubes por más que sea "lícito" que quien aporta el dinero lo dirija.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD

Ha aprovechado su comparecencia para hacer un llamamiento a la "unidad" y el "entendimiento" entre los grandes accionistas para abrir un nuevo tiempo de "ilusiones renovadas" y poder inyectar "ilusión" entre la afición para afrontar el futuro y poder reclamar más apoyo a las administraciones públicas.

Ha avanzando que ha comunicado su decisión al 'sindicado' y de cara a ja junta de accionistas de este jueves ha solicitado "sosiego" y una reunión "sin altibajos" para que se acierte con la nueva estructura. "Lo fácil es el desgarro y desmarcarse pero de crisis peores se ha salido", ha agregado.

Así, ha dicho que no sabe lo que puede ocurrir en la junta porque hay "muchos estrategas" entre los grandes accionistas, hasta el punto de que no descarta la opción de Rayco García, de quien ha ofrecido su "respeto absoluto" a su situación judicial, con la denuncia por coacciones de su expareja archivada por el Juzgado de Instrucción Número 1.

"El que tenga más acciones será el presidente", se ha limitado a decir.

Rivero ha comentado que los empresarios del 'sindicado' "no estuvieron acertados" a la hora de "entregar el poder" al máximo accionista, José Miguel Garrido, cuyo modelo de trabajo, en el que no preside la entidad, no es el adecuado.