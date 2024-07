Óscar Puente, en COPE Canarias: "La inmigración es un desafío, pero también una oportunidad"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que la llegada de inmigrantes a España es "un desafío, sin ninguna duda, pero también una oportunidad, y solo será un problema si no somos capaces de afrontarla entre todos", y ha insistido en el compromiso del Gobierno estatal con Canarias en la atención y acogida a quienes llegan en cayuco y patera desde la costa africana.

Los datos del primer semestre de 2024 aportados por el Ministerio del Interior reflejan que hasta el 30 de junio habían llegado a España prácticamente 25.000 inmigrantes de forma irregular, casi el doble que hace un año. De ellos, 19.200, más del 77%, lo hicieron a través de la ruta canaria.



En una entrevista en Herrera en COPE Canarias, con motivo de su visita a las islas, Puente ha defendido la integración de los inmigrantes en la sociedad española, especialmente, en los territorios que se están despoblando. "Yo vengo de Castilla y León, done quien está sosteniendo a la población es la inmigración, porque el saldo vegetativo es negativo desde hace bastante tiempo. Si la población se sostiene a duras penas es por la llegada de migrantes; si no, no sería posible", ha argumentado, añadiendo que también "puede ser una solución" para la falta de trabajadores en la obra pública.

El ministro ha insistido en que no dejarán el fenómeno migratorio "exclusivamente a expensas de los territorios en los que se produce su entrada" y ha afirmado que están "preparados" para el incremento en la llegada de cayucos que se espera en Canarias en los próximos meses.

La propuesta del PP de usar la Armada: "Mezquina"

Puente ha cargado también contra las declaraciones del portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, pidiendo que la Armada intervenga para frenar la llegada de embarcaciones a las islas: "Es una propuesta realmente descabellada y no sabemos muy bien en qué consiste. ¿Quiere decir que se van a bombardear los cayucos? Nuestro Ejército jamás haría eso, nuestra Armada jamás abandonaría a personas en el mar. Creo que lo que ha planteado el PP es una manera muy mezquina de abordar esta situación".

En este sentido, ha pedido directamente a los populares que apoyen la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que los menores no acompañados que llegan a Canarias puedan ser derivados a otras comunidades autónomas ante el desborde de centros que hay en el archipiélago. Ha considerado que el PP "tiene un discurso en Canarias, Ceuta y Melilla", territorios afectados por la llegada de migrantes, mientras que en las comunidades donde gobierna con VOX tiene otro: "Veremos a ver cuál de las dos almas acaba imponiéndose".

Carpas para atender migrantes en los muelles, solo "si no queda más remedio"

El ministro de Transportes cree que la instalación de carpas en los muelles de Canarias para atender a migrantes ante la falta de centros es una solución última que "tenemos que tratar de evitarla" y que solo debería aceptarse "si no queda más remedio". "Este tipo de medidas provisionales no son las mejores para la dignidad de las personas que llegan, ni las mejores para la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de los territorios".