La Gomera, ante el drama de la Canarias vaciada: "No tenemos nada que ofrecer a los jóvenes"

Los ayuntamientos más pequeños de Canarias confían en que el Gobierno autonómico aplique lo antes posibles políticas que eviten la despoblación de esos municipios. Entre ellas, actualizar el Programa de Desarrollo Rural para presentarlo ante la Unión Europea antes de final de año.

La cumbre de los 46 municipios menores de 10.000 habitantes (junto a Santa Úrsula) y el Ejecutivo regional debe ser, a juicio de los alcaldes, un punto de partida que propicie cambios reales y que no se quede en una mera foto.

Lo piensan, concretamente, en La Gomera. En Herrera en COPE Canarias han contado los problemas que sufren a diario las alcaldesas de Agulo y Hermigua, dos municipios vecinos que figuran entre los más despoblados del archipiélago: el primero ronda el millar de habitantes y el segundo no llega a 2.000

Ambas coinciden en la necesidad de que los repartos de financiación no se hagan únicamente atendiendo a criterios de población, sino teniendo en cuenta las particularidades de los pueblos más pequeños, donde la escasez de infraestructuras es importante. Consideran que es un problema al que hasta ahora no se le ha querido poner solución. “Todo obedece a intereses puros y duros. Hay islas vaciadas porque a otras les ha interesado que lo estén, así como dentro de la misma isla hay pueblos vaciados porque a otros les ha interesado”, asegura Rosa Chinea, alcaldesa de Agulo.





Chinea pone el foco en la infancia: “Es muy triste que, en una reunión de Bienestar Social en el Cabildo de La Gomera, nuestra preocupación sea ver si las familias vulnerables tienen niños; yo los necesito para mantener el colegio abierto, porque me amenazan con las ratios. El día que en un pueblo cierre un colegio, ponemos una cadena y nos vamos. Es la única realidad”.

De hecho, reconoce que la falta de oportunidades de los jóvenes les lleva abandonar La Gomera para no volver. “¿Qué hacen los niños cuando salen del colegio? Llegan a San Sebastián, hacen el Bachilllerato y luego el que sale por el muelle ya no vuelve. Eso te lleva a la frustración”.

La alcaldesa de Hermigua, Solveida Clemente, coincide en que los municipios rurales no tienen “nada que ofrecer a los jóvenes”. “Aquí estamos trabajando para crear residencias de mayores, porque el 70 % de la población lo es. Da mucha pena, porque los estudiantes buscan la primera oportunidad que tienen para volver a su pueblo, pero el sector del campo está olvidado, no hay ayudas y no tienen alternativas”.

?? Gobierno y municipios menos poblados de #Canarias han pactado la hoja de ruta para afrontar el reto demográfico



? Activación de un Plan de Desarrollo Rural Sostenible



? Especial atención a la ruralización en las leyes



? Mesas de trabajo sectoriales en la @fecam_oficialpic.twitter.com/p269fC4vOE — Presidencia GobCan (@PresiCan) May 16, 2024

Para Clemente, es hora de tomar decisiones: “Si no se hace un reparto distinto de los recursos, nos quedaremos sin gente, el pueblo rural desaparece”.

Líneas de trabajo

En la reunión del jueves, el Gobierno y los ayuntamientos acordaron la activación de varias líneas de trabajo en estas comisiones de la FECAM. La primera buscará el fomento y desarrollo económico en el mundo rural con medidas para la implementación de procesos de tecnificación en el sector primario, el impulso de la economía circular, social y colaborativa en todas sus vertientes, y el apoyo a mercados y espacios que apuesten por el producto local.