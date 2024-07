Fernando Clavijo: "PP y Junts están dispuestos a alcanzar un acuerdo para la derivación de menores"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no tira la toalla tras fracasar la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería para obligar a la distribución de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Aunque le disgustó que su socio de gobierno en las islas, el Partido Popular, votase en contra de tomar en consideración la proposición de ley que ellos mismos habían respaldado en el archipiélago, afea al PSOE que no haya sido capaz de buscar los apoyos necesarios para sacarla adelante.

En una entrevista en Herrera en COPE Canarias, Clavijo ha dicho que no está satisfecho con la postura del PP —"Tenía que haberse abstenido o votado a favor de la toma en consideración"—, "pero entre todos la mataron y ella sola se murió". Ha insistido en que "ni el Gobierno de España se sentó para propiciar el encuentro" con los populares ni estos estuvieron a la altura: "Ante lo que consideraron una falta de respeto, castigaron a Canarias y castigaron a los menores". A pesar de ello, ha subrayado que ha hablado tanto con el PP como con Junts (que también votó en contra, además de VOX): "Están en disposición de sentarse para alcanzar un acuerdo. Lo que le pido al Gobierno de España es que nos sentemos en agosto, porque necesitamos un decreto-ley para poder sacar adelante la situación de emergencia que tenemos; yo sigo estando en disposición, y tanto Junts como el Partido Popular me trasladan que ellos también lo están para sentarnos e introducir los matices que consideren para garantizar su apoyo".

Este Gobierno no tiró la toalla ayer porque los 6.000 niños y niñas que permanecen en Canarias necesitan una respuesta. No estamos ante un problema territorial ni político, #Canarias vive una emergencia humanitaria. Es el Estado el que tiene que mostrar que tiene voluntad para… pic.twitter.com/MlfC91zpTO — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) July 24, 2024

El Gobierno de España no ve factible el decreto

El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha insistido en los últimos días en que no están en condiciones de aprobar la reforma de la Ley de Extranjería media un real decreto-ley porque decaería un mes después al no poder convalidarse en el Congreso de los Diputados por falta de apoyos, como se visibilizó esta semana, dejando a los menores ya trasladados en una peligrosa situación de indefensión jurídica. Pero Clavijo reprocha a Torres que no busque precisamente esos apoyos: "Si no te sientas, no lo entiendo. Lo razonable es sentarnos mañana, pasado mañana, el domingo, el lunes o el martes con el Partido Popular. Otra cosa es que no se quiera aprobar y se estén buscando otras cosas; pero si no te sientas, no sabes si tienes los apoyos o no".

"No nos han dado un duro este año"

Muy enfadado, el presidente de Canarias considera "insultante" que el Gobierno de España ofrezca dinero a la comunidad autónoma para gestionar la atención de los más de 5.500 menos migrantes no acompañados que tutela: "No nos han dado un duro este año y, encima, lo estamos pagando con nuestros impuestos. No tenemos recursos ni espacios. Se trata de que no tenemos capacidad para acogerlos y, al final, el Gobierno va a conseguir que acaben hacinados en carpas en los muelles".

A juicio de Clavijo, la anunciada Conferencia de Presidentes en septiembre llegará tarde para poder dar una respuesta a los menores. "Imagínese lo que va a ocurrir en agosto y en septiembre con la llegada de más embarcaciones. ¿Qué hacemos con esos niños? Seguiremos sin atenderlos como se merecen, vulnerando los derechos de la infancia y soportando los canarios en solitario, porque nos han vuelto a dejar solos", ha criticado.

EFE/Ángel Medina G.





"El pacto con el PP no se tambalea"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El presidente canario ha negado que el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Popular se haya tambaleado esta semana tras el rechazo de estos a la tramitación de la proposición de ley en el Congreso. "El pacto no se tambalea, es firme. El PP de Canarias y el vicepresidente del Gobierno están trabajando mucho para propiciar un acuerdo", ha dicho, al mismo tiempo que ha acusado al PSOE de "generar algún tipo de desequilibrio e inestabilidad". "La respuesta del Partido Socialista a esta situación ha sido pedir que eche al PP del Gobierno y convoque elecciones, con lo cual se ve claramente lo que le importan los niños y niñas".