Un experto en psicología infantil explica en COPE cómo sobreponerse a la muerte de un familiar

“Es alucinante cuando en la pérdida de un familiar cercano, ves a niños tan pequeños mostrar su madurez”. El experto en psicología infantil, Calixto Herrera, después de 42 años de profesión, todavía se sorprende de aquello que puede llegar a aprender de la mano de los niños y niñas.

En una entrevista en COPE Canarias, en el día posterior a ser galardonado con la cruz al mérito civil, el psicopedagogo ha aportado algunas claves para que el círculo cercano ayude a los más jóvenes ante la pérdida de un familiar.





Lo primero, no mentirles. No hay que esconder la realidad, ni tampoco esconder el duelo. Incluso no negarle la participación en el acto de despedida si así lo pide. También respetar su ritmo de recuperación. Algo que Herrera confirma que es su parte preferida del proceso. “Siempre lo asemejo al proceso de una mariposa aprendiendo a volar”. Y en todo el proceso, acompañarle en el proceso, procurar que nunca se sientan solos.









La vuelta a la normalidad

La coordinación entre todos los agentes implicados es clave en el proceso de normalización. También con el centro educativo. Busca su espacio y no dudes en pedir ayuda al colegio. Allí cuentan con apoyo profesional para ayudarle en el proceso de superación del duelo.