Un emprendedor canario en Bali, ante la fuga de talentos: “Podríamos ser el Silicon Valley europeo"

Nadie es profeta en su tierra. La frase está muy manida, pero hay veces en las que el lenguaje nos brinda refranes que reflejan de manera fiel la realidad. Esta es la historia de Raúl del Molino, un emprendedor de Tenerife que, durante los años más fuertes de la pandemia, decidió salir al extranjero y sacar sus proyectos de las islas, debido a la falta de oportunidades. El de Raúl es un capítulo más de la incesante fuga de talentos que sufre Canarias cada día, en beneficio de otros países e, incluso, otras autonomías de España. Desde su residencia, en Bali, donde maneja varias de sus compañías, ha analizado este problema del tejido económico en COPE Canarias.

Lo primero que se percibe cuando se escucha a este emprendedor es resignación: “Está la cosa imposible en Canarias”. Y no lo dice de oídas. Raúl del Molino tomó la decisión de salir de España después de comprobar de primera mano el problema: “No hay estructura empresarial ni inversora. Hace unos años fui al Cabildo, presenté un proyecto que gustó mucho. Era un proyecto nuevo al que le hacía falta una inversión para salir adelante y la primera pregunta que me hicieron fue sobre el volumen de facturación que manejaba. Al decir que era un proyecto nuevo, me negaron la inversión”. Ahí fue cuando este emprendedor supo que tenía que salir al extranjero.

Escogió Bali, otra isla, esta vez de Indonesia. No lo hizo solo por el sol, ni por los paisajes ni porque este parece un sitio de moda. Lo hizo por las ventajas fiscales y la oportunidad de relacionarse con otros emprendedores que, como él, también han escogido sitios con ventajas fiscales para emprender: “En Canarias, aparte del problema que ya hemos comentado, tenemos una ventaja muy grande, nuestras bonificaciones fiscales históricas. Podríamos ser el Silicon Valley europeo, una fábrica de talento, pero no lo sabemos aprovechar”.

Otro tema es el del acceso a las ayudas europeas. Del Molino denuncia demasiados problemas para tener a disposición del emprendedor este tipo de fondos: “Las prestaciones las puedes pedir. El problema viene luego, cuando las tienes que fiscalizar. Hay determinados organismos del Gobierno de Canarias que te tratan como un delincuente”. Es por ello que, cuenta a COPE, decenas de compañeros suyos no se atreven a solicitar este tipo de ayudas.





Canarias frente al resto de autonomías

No somos capaces de crear, atraer ni retener talento. Lo confirma un informe de la Fundación Cotec y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que coloca a la cabeza de ese indicador a Madrid, el País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón. Raúl de Molino pone como ejemplo el crecimiento de otras ciudades de España: “Málaga ha tenido una expansión brutal. Nuestros políticos deberían ir allí y, literalmente, copiar su modelo, porque ellos se están convirtiendo en una de las capitales empresariales del país. Hay inversión, hay estructuras, hay relaciones entre empresas. Es el caldo de cultivo perfecto para instalarse. Incluso conozco a mucha gente que, en los últimos años, ha decidido cambiar Madrid por Málaga”.