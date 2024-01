La consejera de Turismo apuesta por "regular y no demonizar" la vivienda vacacional

Políticos y profesionales, el sector exploran las nuevas tendencias que definirán el panorama turístico durante este año, con un enfoque ya recuperado y renovado, Canarias se presenta como el mayor destino del país presentado ofertas cautivadoras, además de la promoción de iniciativas innovadoras y sostenibles.

Una de las principales polémicas que azotan el sector en el archipiélago es la falta de regulación precisa de la vivienda vacacional, el Gobierno está ultimando una nueva normativa que permita aclarar un segmento que por ahora está muy difuso, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias ha asegurado que está previsto que en febrero se publique el sector de alquiler vacaciones cuyo objetivo es “ordenarlo, no demonizarlo” en Herrera en COPE Canarias ha advertido que el 25 % de los 16 millones de turistas que han visitado Canarias lo hacen en la modalidad de vivienda vacacional “por lo que se hace necesario regularlo, este cliente también necesita la protección y estos establecimientos se deben someter a los mismos controles que el resto desde el punto de vista territorial, urbanístico y de planeamiento.”

Reconoce que existe una demanda a la que hay que proteger, por eso de evitar “demonizarlo” y con la ordenación “se conocerá si hay una zona tensionada y, por tanto, hablar de limitar las licencias o es necesario dar más.” La situación atañe al ejecutivo regional, por ello, la consejera mantendrá reuniones en febrero con todos los operadores turísticos para conocer sus inquietudes y evitar situaciones como la vivida en el espacio de coworking en Lanzarote “hay que regular mejor y sacar a estas personas que cometen fraude al sector y a los consumidores porque este turista se sentirá engañado y no volverá a Canarias”, precisamente sobre este asunto concreto ha dicho que se “ha intentado suspender la actividad, pero no tenemos herramientas”, por eso ha incidido tanto la consejera en regular el sector “si reconocemos esta actividad como clasificada, los ayuntamientos ya no tendrán ningún problema en actuar”.

16 millones de turistas y 20.000 millones en facturación

La consejera también puso en valor el récord turístico de 2023 con 16 millones que turista que nos visitaron durante el año pasado “es un gran dato, pero se puede mejorar,” ya no desde el punto de vista de cantidad, sino de la facuración. De León puso el acento en la actuación, se reconoce que es un muy buen dato y el objetivo es continuar creciendo “la planta alojativa se ha ido rehabilitando y eso es importante en el gasto en destino del turista que invierte más en sus vacaciones”. Además, también puso en valor el gasto de 2.000 millones de euros que supone el turismo local, reconociendo que "son muy buenas cifras y nada desdeñables"

El sector hotelero y extraholetero de Canarias ha sido el que más ha invertido del país con 1.175 millones de euros “esto es muy positivo porque permite aumentar el gasto por noche del turista”, también de la planta alojativa “los hoteleros han logrado un margen de beneficio del 33 %,” la consejera apunta que la colaboración pública privada es fundamental y hay sinergias entre todas las partes “nosotros hacemos nuestro trabajo para ir de la mano con la iniciativa privada”

En cuanto al turismo nacional, los datos también son muy buenos, con 1,95 millones de turistas nacionales, supone un incremento del 1 % en comparación a 2022 “estamos en cifras muy parecidas a 2019, tenemos 3,9 millones de asientos que esperamos se llenen este año”, la consejera reconoció es un turista que va perdiendo estacionalidad “ya no solo nos visitan en veranos, semana santa, puentes, hay rutas que se mantienen todo el año abierta por la afluencia y este es el éxito que estamos logrando con el clima como atractivo.”

OSP

De León también se mostró contundente con “los globos sondas” que envía el gobierno en relación con la Obligación de Servicio Público que entre Lanzarote y Madrid que anunció el ejecutivo canario anterior, pero todavía no ha cristalizado, la directora general de transporte del gobierno de Canarias, María Fernández anunció hace semanas que no ha encontrado ningún documento entre Madrid y Canarias que confirme las relaciones para poner en marcha esta línea, por lo que la consejera de Turismo espera asistir a hechos y no opiniones “estamos opinando más que nunca, llevamos 2 años con esta prueba piloto, no obstante, a día de hoy no sabemos nada.”