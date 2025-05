Casimiro Curbelo:"La guagua se llevó 100 metros de valla, antes de caer por la ladera"

Canarias - Publicado el 14 may 2025, 14:42

El Cabildo de La Gomera ha declarado 2 días de luto tras la muerte de una mujer de 73 años en el accidente de guagua de este martes. La guagua cubría el trayecto entre Playa Santiago y San Sebastián de La Gomera y se encontraba ya cerca de la capital cuando, por razones que todavía se están investigando, salió de la pista y se precipitó por una ladera hasta el siguiente nivel de la pista en dirección a la capital colombina.

El accidente, aparte de la persona fallecida, provocó 10 heridos, 3 de ellos de carácter grave y dos fueron trasladados al Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, donde se encuentran ahora mismo. “La guagua abandonó su carril para ir al contrario y fue llevándose en ese camino con la parte izquierda más de 100 metros de valla, ahí fue por donde se deslizó durante unos 30 metros, cayó y se viró de lado, y fue en ese momento cuando ocurrió la lamentable incidencia de la señora que iba de ese lado” explicaba Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, en Herrera en Cope Canarias.

LA FALLECIDA PASABA LARGAS TEMPORADAS EN LA ISLA

La fallecida era natural de Cataluña, vivía en Barcelona y pasaba largas temporadas con su marido en la isla, en un apartamento que ambos tenían en Playa de Santiago, en el municipio de Alajeró. Él le acompañaba en la guagua cuando se produjo el accidente y ha sobrevivido, aunque como es normal, está muy afectado por la perdida de su esposa. “Él estaba consciente en aquel momento, inclusive estaba a su lado, no se enteró después, vivió todo el drama, está muy afectado desde el punto de vista psicológico, fue atendido y sus hijos llegaron para consolarlo”,

La guagua accidentada en La Gomera

Sobre los dos pacientes trasladados a Tenerife, uno de ellos no fue intervenido anoche por razones médicas y el otro fue trasladado en una ambulancia especializada, siendo operado esta pasada madrugada en Nuestra Señora de la Candelaria.

LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación a fin de dilucidar cuáles son las causas que expliquen el accidente. Sobre este aspecto, Curbelo asegura que “estamos a la espera, no sabemos si fue un fallo mecánico o humano, en fin no lo sabemos, no podemos especular, vamos a esperar al resultado, que seguramente tendremos los datos correctos”.

No sabemos si fue un fallo mecánico o humano" Casimiro Curbelo, presidente de La Gomera

De momento, el servicio de guaguas ya se ha recuperado, se ha habilitado solo un carril, porque el otro deberá someterse a obras de emergencia en la parte del tramo del incidente. Para dar fluidez al tráfico, se está dando paso alternativo a los dos sentidos, mediante un semáforo. La normalidad volverá a la zona cuando se lleven a cabo esos trabajos para acondicionar la zona

Curbelo llegaba a su isla de urgencia, porque cuando se produjo el accidente, se encontraba en el Parlamento de Canarias: “Me vine a La Gomera en el barco de las dos y media de la tarde, en el primero de después de la sesión y fui al hospital de La Gomera, estuve hablando con los familiares, pero no visité a los pacientes porque desde el punto de vista de la prescripción facultativa no era adecuada, estaban descansando, pero tuve la posibilidad de hablar con uno de ellos cuando salió fuera”, aclarando que no ha podido hablar con los afectados todavía a excepción del caso que comentaba.