Junta a toda la familia para el nuevo año en Las Palmas y su mascota se convierte en protagonista: "Tu prima"

La Nochevieja de este año en Las Palmas fue especial, pero no por la cena, ni por los brindis, ni por los deseos de prosperidad que flotaban en el aire. El verdadero protagonista de la velada fue un miembro de la familia que, a priori, no parecía tener mucho que ver con las celebraciones: una cobaya. Esta pequeña y peluda mascota ha conseguido, sin quererlo, ser la estrella de la noche tras convertirse en la protagonista absoluta de una historia que, como no podía ser de otra manera, se ha viralizado en las redes sociales.

Todo ocurrió durante la tradicional cena de Nochevieja en casa de Aroa, quien compartió el emotivo momento en su cuenta de TikTok. En la grabación, la cámara no se centra en los fuegos artificiales ni en los abrazos entre familiares.

En lugar de eso, muestra una escena que rápidamente ha dado la vuelta al mundo. La cobaya de su prima, se pone de parto justo cuando todo el mundo se disponía a disfrutar de los manjares.

En medio de las risas y los saludos de año nuevo, la atención se desvió hacia la jaula de la cobaya, donde los miembros de la familia, sorprendidos y emocionados, comenzaron a asistir a su parto. El hecho de que la cobaya eligiera ese preciso momento para traer al mundo a sus crías resultó ser una coincidencia que, además, arrancó una risa colectiva a los presentes.

Su mascota se convierte en protagonista

No hubo espacio para el aburrimiento ni para los nervios; todo el mundo, desde los niños hasta los adultos, se acercaron a la jaula para ver en directo el nacimiento de los pequeños roedores.

La grabación de Aroa no tardó en acumular miles de visualizaciones, y los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Muchos de ellos, encantados con la insólita escena, no tardaron en dejar sus mensajes de asombro.

“La primera cobaya nacida del 2025”, comentaba uno de los internautas, mientras que otro añadía: “Habéis formado un Belén en un momento”. Otros usuarios, más empáticos con la situación, escribieron: “No les culpo, yo sería una de ellos”, aludiendo a lo absorbidos que estaban todos por el parto.

En otro rincón de TikTok, alguien dejó un comentario que reflejaba un curioso paralelo con lo sucedido esa misma noche: “El año pasado, mi perrita dio a luz a 7 perritos hermosos justo el 31. Ni hubo cena, todo fue ver a los perritos”. Este comentario encierra una verdad innegable: a veces, la vida tiene sus propios planes, y el nacimiento de un ser vivo siempre va a robar la atención, sin importar si es en una fiesta o en un día cualquiera.

Toda la familia

La familia de Aroa, con una mezcla de sorpresa y alegría, se convirtió en testigo de un acontecimiento único. La cobaya no solo ha marcado el comienzo del año para los miembros de esta familia canaria, sino que, de forma inesperada, ha creado un vínculo especial entre ellos, reforzado por la risa y el asombro compartido en ese preciso instante.

A pesar de que la cena de Nochevieja podría haberse visto opacada por este momento tan peculiar, lo cierto es que para muchos de los presentes el nacimiento de los pequeños roedores será un recuerdo imborrable. Así, entre brindis, risas y la llegada de nuevos miembros al mundo, 2025 empezó de la manera más inesperada y entrañable posible: con el milagro de la vida y una cobaya que, sin saberlo, se convirtió en la gran protagonista de la noche.