La verdad tras la imagen de Sánchez riendo en Lanzarote que ha compartido Macarena Olona

Las vacaciones de Pedro Sánchez están dando mucho de qué hablar. Si no hace mucho el presidente del Gobierno le echaba en cara a Santiago Abascal en el Congreso que sus prisas para realizar la moción de censura no lo serían tanto por, precisamente, querer irse de vacaciones, son ahora los días de descanso de Sánchez los que están generando polémica.

Y sin salir de esta extraña relación Vox - PSOE, tenemos a Macarena Olona que ha compartido una imagen de Pedro Sánchez en la isla canaria de Lanzarote riéndose de forma muy visible que ha sido replicada por otras muchas cuentas en Twitter. La foto tiene su miga: un Sánchez a carcajada viva que parece no tener mayor preocupación que sus... ¿vacaciones? Quizá haya algo más detrás de esa foto. Se lo explicamos.

Lo que esconde la imagen de Pedro Sánchez en Lanzarote

"Tus muertos. Tu negocio quebrado. Tu paro. Tu hambre. Tu miseria. La que hemos pasado y la que nos viene. De eso se ríe Pedro Sánchez en Lanzarote", decía Macarena Olona en su cuenta de Twitter, tras lo que recordaba la moción de censura que su partido presentará en septiembre contra el presidente con la etiqueta #MotivosParaLaMoción.

Tus muertos. Tu negocio quebrado. Tu paro. Tu hambre. Tu miseria. La que hemos pasado y la que nos viene. De eso se ríe @sanchezcastejon en Lanzarote. #MotivosParaLaMocionpic.twitter.com/gsN7L8ME7k — Macarena Olona (@Macarena_Olona) August 8, 2020

Pedro Sánchez se encuentra actualmente de vacaciones en Canarias. En concreto está descansando de las labores que debería estar liderando contra la pandemia del COVID-19 en La Mareta, una de las residencias de la Familia Real Española gestionada por el organismo público Patrimonio Nacional. Es una moderna casa-palacio mandada construir por el rey Hussein I de Jordania a finales de los años 70, diseñada por el arquitecto Fernando Higueras y el artista lanzaroteño César Manrique. Su nombre se debe a que en el mismo lugar existía una mareta, es decir, un aljibe que servía para recoger el agua de lluvia y como bebedero de animales.

Lo curioso es que esta casa pasó a Patrimonio Nacional gracias a un regalo de Juan Carlos I. El rey Hussein I de Jordania regaló la propiedad a su amigo Don Juan Carlos a finales de 1980. Resulta, por tanto, bastante curioso que Pedro Sánchez vaya a pasar unos días de descanso en una casa que fue un regalo para Don Juan Carlos y que éste cedió después al Estado. El presidente del Gobierno ha presionado a Felipe VI para provocar la salida de Don Juan Carlos de España por sus negocios, una decisión que se hizo efectiva este lunes pese a que el Rey emérito no ha sido procesado ni se le ha abierto ningún procedimiento judicial.

Volviendo a la polémica, la imagen compartida por Olona y rápidamente viralizada (ha convertido a la diputada de Vox en tendencia un domingo), resulta ser de 2018, por lo tanto no de las vacaciones actuales de Pedro Sánchez. El homnaje ocurrió en Lanzarote en el XX aniversario de la concesión del Premio Nobel de Literatura a José Saramago y allí asistió Sánchez, como se puede ver en el siguiente vídeo:

Macarena Olona justifica la imagen de Sánchez

Tras las críticas recibidas, Macarena Olona se ha defendido en que se trata tan solo de una imagen recurso para acompañar a su crítica al presidente.

"¿Porque asume que no he utilizado una foto de recurso para acompañar un comentario crítico? Respeto que Usted no comparta la crítica pero tiene que respetar mi derecho a denunciarlo", contestaba Olona a una de las críticas.

¿Porque asume que no he utilizado una foto de recurso para acompañar un comentario crítico? Respeto que Usted no comparta la crítica pero tiene que respetar mi derecho a denunciarlo. https://t.co/bLI3BvL7VJ — Macarena Olona (@Macarena_Olona) August 8, 2020

De esto ha sacado provecho la de Vox hasta el punto de reafirmarse y volver a compartir la imagen:

¿Que van a intentar por todos los medios para que los españoles nos creamos su bulo y culpemos a las CCAA? Que no aparezcan sus fotografías disfrutando. No pueden permitirse esta imagen. Pero la realidad es que han abandonado el barco para irse de vacaciones. Y nos hundimos. pic.twitter.com/BMvwcv3O08 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) August 9, 2020

"¿Que van a intentar por todos los medios para que los españoles nos creamos su bulo y culpemos a las CCAA? Que no aparezcan sus fotografías disfrutando. No pueden permitirse esta imagen. Pero la realidad es que han abandonado el barco para irse de vacaciones. Y nos hundimos".