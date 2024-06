Denuncian el estado de un centro de menores en Canarias: cucarachas, insalubridad y violencia

Dos abogadas de Lanzarote, Irma Ferrer y Loueila Sid Ahmed, denuncian ante la Fiscalía la situación en la que se encuentran los menores migrantes en la Casa del Mar de Arrecife. Una agresión física a un menor, cucarachas, instalaciones sucias, falta de mobiliario, problemas en la calidad de la comida y cables sueltos, algunos de los motivos de la demanda presentada por dos letradas ante la Sección de Extranjería.

Los menores migrantes de la Casa del Mar de Arrecife están tutelados por la Fundación Samu, que fue contratada por el Gobierno de Canarias para la gestión del espacio, que abrió sus puertas el pasado mes de octubre de 2023. La red de solidaridad con las personas migrantes de Lanzarote ha cursado denuncia ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo sobre las condiciones sobre un centro de la Fundación Samu que no reúne las condiciones de habitabilidad.

En su denuncia, las abogadas Ferrer y Sid Ahmed, recogen los testimonios de menores de edad y de empleados del centro. Para presentarla, se han apoyado en testigos, grabaciones de audio, escritos, vídeos y fotografías.

En COPE Lanzarote han hablado con una de las denunciantes. Irma Ferrer dice que en la denuncia recogen "una serie de irregularidades graves que vulneran los derechos fundamentales de los niños. De hecho, las competencias y tutelas las tiene el Gobierno de Canarias y aprobó una partida de 50 millones de euros en diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024, para el cuidado y la atención de los menores migrantes".

"Visto el estado de deterioro de las instalaciones, la mala alimentación, la no escolarización de los niños, la de no respeto básico a los cuidados y la atención, ni a la tutela, ni al cumplimiento de las competencias que tiene el Gobierno de Canarias; ¿qué está pasando con las subcontratas del Gobierno de Canarias? Que expliquen por qué no se está cumpliendo con el cuidado de estos menores, porque con estas imágenes se acredita que no están cumpliendo con lo que dicen", añade.

Audio Imágenes del estado de las instalaciones, con suciedad y cucarachas



Canarias está desbordada con la acogida de menores

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este viernes que la denuncia sobre la insalubridad en un centro de menores migrantes de Lanzarote, que ya está en manos de la Fiscalía de Las Palmas, demuestra que en el archipiélago están "desbordados" con la acogida.

El presidente dice que "es triste" que esto esté ocurriendo en las islas y espera que sirva para "tomar conciencia" de las dificultades que hay en el archipiélago para garantizar los derechos de los menores, que están recogidos en tratados internacionales, no son "privilegios".

"Cuando pedimos instalaciones militares no es por fastidiar", ha comentado el presidente, subrayando que en la pasada legislatura se decía que la acogida era "insostenible" con 2.000 menores y ahora hay casi 6.000 bajo tutela de Canarias, con 80 recursos abiertos y sin capacidad de ampliarlos.

Agresión a un menor en la Casa del Mar, en Arrecife. | Biosfera Digital



Siguen optimistas con el acuerdo de la reforma de la Ley de Extranjería

En cuanto al acuerdo sobre la reforma de la ley de extranjería, ha comentado que en el Ejecutivo siguen "siendo optimistas" porque se ha podido mejorar el texto inicial, incluyendo la financiación, y también es bueno que se celebre en las islas en la primera quincena de julio la conferencia sectorial para que las comunidades autónomas sean informadas y aporten sus sugerencias.

Ha apuntado que el "único grupo" parlamentario que se opone al acuerdo es Vox y ha circunscrito las dudas de Junts a que está en plena negociación con el Gobierno para el traspaso de competencias en inmigración.

No obstante, ha precisado que "los niños llegan a España" y por ello, "la solidaridad tiene que ser de todos", por lo que entiende que "como país" van a terminar dando una "respuesta adecuada" a todos esos menores y que, en su opinión, debe ser vía decreto ley porque su aplicación es "inmediata".