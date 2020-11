Un vecino de Lanzarote se lanza al mar para salvar a 9 migrantes: "Nadaba apartando los cadáveres"

Ignacio Fontes es un pescador y vecino de Haria, que no se lo pensó dos veces y saltó al mar para salvar la vida de nueve migrantes que naufragaron anoche en Lanzarote.

En COPE relataba el horror que vivió en la tarde noche de ayer, cuando tuvo que elegir a quién salvaba y a quién no. Ignacio Fontes se encontraba pescando en Órzola cuando naufragó la patera en la que viajaban alrededor de 35 personas. Un vecino de la zona, lo avisó y junto a unas cuatro personas más decidieron ayudar hasta que llegaran los efectivos de emergencia.

Al escuchar los gritos que sonaban en la oscuridad de la noche y del mar, decidieron tirarse al agua sin dudarlo. “En ese momento comenzó el auténtico desastre. No teníamos medios suficientes, ni aros de salvavidas ni nada. Fue complicado al no tener nada. Nos lanzamos con mucha incertidumbre y muchos nervios”.

Ignacio Fontes: “Solo podías escuchar a gente que te gritaba y lloraba. Ibas a por ellos y a veces tenías que apartar a personas ya muertas. Era la primera vez que me encontraba un cuerpo flotando en el agua. Un cuerpo que cuando lo ibas a rescatar te dabas cuenta de que no tenía vida; lo apartabas e ibas a por el siguiente. Es una cosa dura, te das cuenta de que el mundo no es tan fácil".

SU ÚLTIMO RESCATE FUE EL QUE MÁS LE IMPACTO

Ignacio Fontes nos contaba que su último rescate fue el que más le impactó: “La persona que más me chocó fue la última que rescaté. Ese hombre estaba muy lejos, a unos 500 metros de la costa. Como yo conozco la zona y sabía que a mi no me iba a pasar nada no lo dudé. Lo cogí y lo intenté arrastrar hacia fuera”.

Dice que cuando trataba de salvar la vida de ese hombre, escuchó a su lado lo que le pareció el grito de una niña o de un niño llorando.

Su instinto fue la de soltar al hombre que tenía entre sus brazos e ir a buscar al pequeño. Al intentarlo, “el cuerpo de ese hombre se hundía. Tuve que dejarlo para poder ir rápidamente a la costa e intentar rescatar al pequeño. Cuando llegué ya era demasiado tarde y ya no escuché a nadie”.

Ignacio Fontes, nos cuenta que no “sabe realmente si se trataba del grito de una niña o de un niño, pero que tenía la voz parecida a la de alguien que no tenía mucha edad".

LOS RESCATARON ESCUCHANDO LOS GRITOS EN EL MAR

Este valiente pescador aseguraba que tanto él como los otros vecinos que se tiraron al mar a ayudar, pudieron ir rescatando a los migrantes guiándose por los gritos y los llantos desesperados de los náufragos. Apoyados por los Cuerpos de Seguridad y del Estado hicieron una cadena humana con la intención de sacar con vida a un mayor de número de personas.

También nos contaba que el pudo salvar a unas nueve personas gracias a que cogió un bidón de gasolina que le sirvió como boya. “Esto me ayudó porque los hombres que rescaté se agarraban a mis pies, a mis brazos o incluso a otras partes de mi cuerpo asustados”.

Ignacio Fontes considera que no hay medios suficientes en la costa de Canarias. Insiste que si hubiesen tenido un aro salvavidas o incluso un 'buggy', podrían haber salvado muchísimas más vidas.

