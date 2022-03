Una enferma de cáncer tiene que empadronarse en otro municipio para poder seguir su tratamiento

Una mujer tendrá que empadronarse en otro municipio para poder seguir su tratamiento contra el cáncer del pulmón que padece. En COPE Canarias hemos hablado con su hijo, Osiris Armas, periodista, que no sale de su asombro por las trabas burocráticas a las que están siendo sometidos muchos pacientes oncológicos de Gran Canaria.

En COPE Canarias ha denunciado que su madre, con un 96% de discapacidad, tiene un cáncer de pulmón, que fue detectado en julio de 2021. Ahora tiene metástasis ecraneal y ganglios de el pulmón. “Nosotros llevamos meses de periplo, por la situación que se está viviendo en el Negrín en Oncología, que no es ningún secreto. Ya el consejero de Sanidad lo reconoce abiertamente que el servicio tiene la mitad de la plantilla de oncólogos. Y oncología no es solo oncología, es especialidad en pulmón, en colon”.

Desde que le detectan el cáncer, desde el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, le asignaron un oncólogo que le atendía y revisaba periódicamente. El problema comienza cuando su médico se da de baja y la persona que le sustituye, le asegura que no puede hacer un tratamiento porque no es especialista en esa área.

Osiris Armas y su madre comenzaron el tratamiento en el Negrín, nos cuenta que cuando su médico se da de baja, se encontraron con que el resto de oncólogos leían las pruebas y les decían “que no podrían hablar de tratamientos. Nos dicen, tienes metástasis cerebral, y le decimos, vale, ¿qué opciones tenemos de tratamiento? Y nos dicen no sé, hay que esperar a que vuelva su oncólogo”.

“Automáticamente hicimos el traslado de hospital Negrín al Insular. Hay un protocolo legal que puede cambiar de hospital para ver una segunda opción. Nos han tratado divinamente y encima nos han propuesto una opción de tratamiento que puede ser curativo, mientras que allí nos hablaron de tratamiento paliativo. Aquí nos hablan de un tratamiento curativo y cuando vamos a arrancar, nos dicen que la gerencia médica rechaza estos pagos porque tú eres del norte de Gran Canaria”, aseveró.

Durante tres días les dijeron que no iban a aplicarle dicho tratamiento por no ser de la zona sur de la isla, aunque finalmente le aplicaron la primera sesión a expensas de que se cambiara y empadronada en otro municipio.

“Ayer se aplicó, pero nos han dicho que, para la segunda sesión, en 21 días, tenemos que tenerlo solucionado. Es decir, busca un sitio para empadronarte irregularmente, cuanto menos. Yo no sé si es ilegal, pero irregular, empadronarte en un sitio que no es el tuyo, lo es”, añade.

Una medida absurda y sin sentido que supondría cero euros de ahorro a la Sanidad Pública y un perjuicio enorme a la paciente. ¿Los enfermos de Gáldar deben ir al médico en Telde si quieren oncología? ¿Y los de Lanzarote, deben empadronarse en Fuerteventura?



Falta humanidad. — Osiris Armas Medina (@OsirisArmas) March 21, 2022

"NO CAMBIAMOS DE HOSPITAL POR GUSTO, EL NEGRÍN NO PRESTA UN SERVICIO QUE DEBE TENER”

Osiris Armas dice que le parece increíble que esto le esté pasando a él y su familia. Asegura que “el cambio de hospital no he sido por gusto, sino porque en el hospital Negrín no se está prestando un servicio que debe tener”.

Osiris Armas: “Si ahora mismo en el Negrín no tienes un oncólogo de pulmón, tienes que derivar a los pacientes en el Insular que si lo hay. No puede estar durante meses con esa situación parada. No hablamos de un cambio arbitrario de un centro hospitalario, estamos hablando de la diferencia de que en un hospital te digan que tienes cuidados paliativos y que te quedan unos meses, a que en otro hospital te digan hay una solución de tratamiento que puede ser curativa”.

“Creo que, ante esas dos opciones, no puede haber una traba organizativa, porque ya hay una solución burocrática. Los pacientes el Insular llevan la radioterapia en el Negrín, porque es donde hay radioterapia y nadie les pide que se empadronen en el norte de Gran Canaria y nadie les dice a los del Insular es que organizativamente está así, así que te quedas sin Radioterapia. Eso no es así. Nadie se lo plantea, el protocolo ya existe, solo hay que aplicarlo en las que en un hospital se dan unos servicios y en otro no y puede ser vital”, aseveró.

Concluye pidiendo que las derivaciones entre hospitales sean automáticas, y más teniendo en cuenta la enfermedad que es. “Si no hay un oncólogo especializado en un hospital hay que derivarlos a otros, y así debe ser”.