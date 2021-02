“No tiene ni puñetera idea de lo que pasa en Canarias”

Sergio Ramos, senador del PP por Canarias en el Senado y ponente en la Comisión de Inmigración, ha criticado las declaraciones que ha realizado Donelia Roldán, senadora del PSOE por Albacete y ponente en la comisión. “Esta señora no tiene ni puñetera idea de lo que está pasando en Canarias”, asegura. “Es bochornoso lo que acaba de decir”.

Ramos ha insistido en los micrófonos de COPE Canarias que Donelia Roldán está “institucionalizando la mentira” y tratando a los canarios como “menores de edad”. Asevera que no va a permitir que a Canarias no se le dé una atención especial en este respecto, ya que la senadora por Albacete ha afirmado que la comisión no trata el tema “Canarias”, sino la inmigración en todo el territorio español.

“Que vaya a Canarias, pero que se lo pague de su bolsillo y conozca la situación. La recibiré en persona e intentaremos volver a entrar al CATE de Barranco Seco”, ha advertido el senador del PP por Canarias. La senadora ha señalado que está dispuesta a trasladarse al archipiélago a conocer el drama migratorio que está viviendo Canarias, pero cuándo y cómo se considere oportuno. Insiste en que se ha solicitado que todos los miembros de la comisión accedan al campamento provisional instalado para albergar a los migrantes, pero se ha rechazado la consulta por “razones sanitarias”.

Donelia Roldán ha afirmado que no ve el tema de la inmigración “como una crisis, sino como un hecho. No es un fenómeno ni siquiera es un hecho que tenemos entre por donde entre.”. Insiste en que no se habla de que el 60 o 70% de las personas ilegales que entran lo hacen por el aeropuerto de Barajas, “hay inmigración en todas partes, no solo en Canarias”.

Por su parte, Sergio Ramos denuncia que esta ponencia es de vital importancia para los canarios y, por tanto, el acento tiene que estar en Canarias porque llegaron 23.000 personas en pateras en 2020. El senador advierte que si el archipiélago no va a tener un acento especial “me levanto y me voy”. Sergio Ramos critica que “esta gente nos trata como a menores de edad”.

“En Canarias ni vamos en taparrabos, ni estamos todo el día comiendo plátanos. Aquí, poca broma”, sentencia.