El sindicato médico de Las Palmas alerta que están en desventaja con los sanitarios de la Península

El coronavirus ha puesto de manifiesto un déficit en los recursos laborales de muchos sanitarios en Canarias. No solo hay una gran presión asistencial, sino que también se ha denunciado una falta de organización en el sistema sanitario.

El sindicato médico de Las Palmas ha denunciado que desde hace años el sistema sanitario está viciado en muchos sentidos: déficit crónico en la atención primaria, en la atención especializada y una infraestructura mermada. Esta situación se ha visto acentuada durante toda la pandemia y sobre todo con esta sexta ola.

Eric Álvarez, presidente del colectivo, ha relatado en COPE Gran Canaria “que esta sexta ola ha cogido a la administración totalmente con el pie cambiado. Todos esperábamos una nueva ola, era lo lógico, pero no con esa gran tasa de contagiedad. No obstante, la administración, creo que no ha tomado las medidas pertinentes después de tantos años de pandemia. Porque tenemos unas infraestructuras muy mermadas durante años, un déficit en el personal, que se ha notado durante la pandemia y en esta sexta ola”.

Eric Álvarez: “Es la sexta ola, pero estoy casi seguro que no será la última y desafortunadamente el sistema sanitario ya desde hace años está viciado en muchos sentidos: hay un déficit crónico en atención primaria, en atención especializada, que poco se podía hacer en situaciones normales. Además, con esta pandemia, con una sobrecarga laboral tremenda, no podemos asumirlo. Y mucho más en esta sexta ola”.

Considera que con los medios y recursos que tienen, se pueden organizar mejor. “De todas maneras falta de todo un poco. Esto no es solo a corto plazo sino a largo plazo. Date cuenta que formar a un médico (el médico general), tarda hasta 6 años en terminar la carrera y entre 4 o 5 años la especialidad. Con lo cual, cualquier cosa hay que mirarlo a largo plazo, porque cualquier médico para dar una buena atención tarda hasta 10 años en ser médico”.

EN SANIDAD, CANARIAS ESTÁ EN DESVENTAJA CON LA PENÍNSULA

El presidente del sindicato médico ha sido muy conciso en cuento a las oportunidades laborales que se ofrece en el archipiélago. Señala que existe una desigualdad entre las diferentes comunidades autónomas y Canarias.

Eric Álvarez: “Canarias está en desventaja a la península, porque las ofertas laborales no son del todo satisfactorias para los médicos. Es por eso que muchos de ellos se van a la península. Hay una mayor organización en ese sentido”.

“Hay más organización (de carácter general), pero de forma global están más organizados. Tienen mejores ofertas de trabajo en cuanto a los contratos, las administraciones suelen sacar de forma periódica más ofertas de trabajo, que eso es lo va creando es una estabilidad laboral. Además, tienen mejor salario, porque Canarias es la que menos paga en las horas extras a sus facultativos”, aseveró.

Concluye destacando que hay un déficit en el personal sanitario. No solo en la atención primaria, sino también en el resto de especialidades. “Teniendo en cuenta que la atención primaria está desbordada, cuando miramos a otros servicios como urgencias de primaria o hospitalaria, microbiología, radiología…, las que están en primera línea de batalla contra el covid, también tienen un déficit de personal. Porque evidentemente los sanitarios nos ponemos enfermos. Además, con la sobrecarga, también hay médicos que se ponen de baja. En general, estamos mermados”.