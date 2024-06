Seguro obligatorio para los patinetes eléctricos: "Ya era hora porque muchos no siguen las normas"

Si tienes un patinete eléctrico, de aquí a enero de 2026 estarás obligado a contratar un seguro de responsabilidad civil. Así lo estipula el proyecto de ley del seguro del automóvil aprobado en Consejo de Ministros.

Una medida brindará mayor seguridad, no solo para los usuarios sino para los peatones, principales víctimas de accidentes con este tipo de vehículo.

El seguro de responsabilidad civil cubre todos los daños que, como consecuencia del accidente con el patinete, afectan a terceros, sobre todo a peatones. En Herrera en COPE Gran Canaria hemos bajado a la calle para conocer qué opinan y cómo acogen esta medida los canarios, que será obligatoria en un futuro.

Francisco dice que no le parece una mala idea, porque al fin y al cabo son vehículos que circulan en la carretera como el resto y "Hay veces que van a una velocidad muy elevada", añade.

Ana, por su parte, dice que esta obligatoriedad "le parece estupendo, porque muchas veces se han encontrado con patinetes eléctricos a una velocidad muy alta y en sentido contrario a la circulación... por lo que pueden también crear accidentes".

A Diego le parece "fantástico", ya que cree que todos los vehículos deben estar asegurados. “Si yo soy conductor de un vehículo, necesito un seguro obligatorio, creo que ellos deben de tenerlo también. Muchos de los usuarios de patinetes eléctricos no cumplen con la normativa vigente y van por las aceras, además de carreteras sin importarle el resto”, añade.

Pino destaca que le parece una medida necesaria y apunta en nuestros micrófonos que su hijo menor ya tiene un seguro que lo avala. “Alguien tiene que hacerse cargo si hace daño él a causa de un accidente o se lo hacen. Tengo un hijo de 15 años que la usa y él ya tiene el seguro”.

La Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Canarias: "Se nos señala continuamente"

Sobre este asunto también se ha pronunciado la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Canarias. José Ignacio Delgado, el vicepresidente del colectivo, asegura que esta obligatoriedad impuesta por la DGT lo reciben con agrado, pero que ellos llevan tiempo recomendándoselo a sus asociados y simpatizantes para que tengan ya esa cobertura. "Nosotros tenemos muchos asociados que habían adquirido el suyo, y nos parecía una medida lógica que nosotros apoyábamos", añade.

José Ignacio Delgado dice que entienden que con este tipo de medidas se está fiscalización a los VMP, "porque nos señalan continuamente y se nos está exigiendo una serie de premisas. Hay gente que está de acuerdo y otros no, pero lo que se hace es cuartar bastante a los usuarios"

Además, alerta que la ciudadanía en general debe tener en cuenta que la mayoría de las denuncias es que hay mucha gente joven usando este tipo de transporte y, por lo tanto, no sabe qué responsabilidad pueden tener los seguros con los menores. "Podríamos tener un problema con los menores de edad, ya que ellos no puede contratar un seguro, entonces, ¿quién va a asumir ese seguro, un familiar? Y en el caso de accidente, ¿de quién es la responsabilidad si el seguro no cubre al menor?".

"En vez de promocionar más el uso de este vehículo como alternativa, se nos ponen piedras en el camino y nos ponen impedimentos; pero no se nos dan soluciones viables para utilizarlo con mayor tranquilidad", concluye.