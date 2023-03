SATSE pide un plan de choque ante el colapso "crónico" de las urgencias

El Sindicato de Enfermería SATSE ha exigido este martes un plan de choque al Servicio Canario de la Salud (SCS) para disminuir la presión asistencial en los servicios de urgencias del sistema público, que se ha convertido en "un problema crónico".



SATSE indica que "la situación es crítica desde hace años y, en consecuencia, está provocando daños importantes" en el sistema sanitario, los usuarios y los profesionales.



Estos últimos, indica el sindicato, "sobreviven a diario a una elevada presión asistencial con una marcada falta de recursos humanos, materiales y a unas infraestructuras obsoletas" que no están adaptadas a la población actual, "mucho menos si tenemos en cuenta la población flotante y la presión que ejerce el turismo sobre el sistema".



SATSE señala que el número de camas hospitalarias es insuficiente, pues, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad, la ratio por cada 1.000 habitantes está por debajo de la media del Sistema Nacional de Salud y sólo por delante de tres comunidades autónomas.



Este mismo informe describe que la presión de los servicios de urgencias en Canarias está en la media nacional y que el porcentaje de urgencias que termina ingresando también lo está.



Todo esto, matiza SATSE, sin tener en cuenta la población flotante en Canarias, que elevaría la población total a casi 2,5 millones de habitantes.



Otro "factor relevante" es el número de camas sociosanitarias, que en Canarias se sitúa en un ratio de 1,2 por cada 100 personas mayores de 65 años, cuando la media estatal está en 2,7, situándose a la cola del conjunto del Estado.



"Por desgracia", lamenta SATSE, "la saturación de los servicios de urgencias, la falta de recursos, la carencia de profesionales de enfermería y fisioterapia, la falta de infraestructuras adaptadas a la población, incluyendo la población flotante por el turismo y la falta de camas sociosanitarias son problemas que vienen arrastrándose desde hace años, que ha empeorado en los últimos tiempos y que no parece tener una solución a corto plazo".



En los últimos meses, añade el sindicato, "nos hemos acostumbrado a ver cómo las ambulancias de soporte vital básico se acumulan en los centros sanitarios a la espera de poder transferir a una camilla a los pacientes que trasladan".



"Esto no solo genera una atención deficitaria para los pacientes, sino que también supone un riesgo para el resto de la población, que ve diezmado el número de recursos disponibles para atender a las eventuales necesidades".



SATSE subraya que ha llegado el momento de "apostar por las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas" e incrementar las ratios de estos profesionales; de fomentar la prevención y la promoción de un envejecimiento saludable y de desarrollar programas de gestión de casos para pacientes crónicos en el ámbito de la atención primaria.